(AUDIO) Iași: Tunurile de la Palatul Culturii, readuse în circuitul muzeal după restaurare

Publicat de Gabriela Rotaru, 12 decembrie 2025, 14:40

Cele două tunuri din fața Palatului Culturii din Iași au fost redate circuitului muzeal, după ce, timp de șase săptămâni, s-au aflat într-un proces de restaurare.

Tunurile au fost construite în 1871 şi flanchează statuia domnitorului Ştefan cel Mare din fața Palatului. Ele au fost donate de regele Carol I al României în anul 1883, la dezvelirea statuii.

Coordonatorul Centrului de cercetare și restaurare de la Palatul Culturii, Codrin Lăcătușu, a declarat că timpul a afectat puternic structura de lemn a pieselor.

De asemenea, pe partea de metal au fost prelevate mai multe mostre și au fost efectuate analize, pentru a fi păstrată structura inițială.

Codrin Lăcătușu: Tunurile prezentau riscuri majore, în special din punct de vedere al stabilității mecanice. Roțile aveau degradări majore, erau spițe rupte, elemente lipsă, erau zone întregi afectate de trecerea timpului și, în primul rând, pe componenta de lemn au fost intervenții majore și extrem de dificile. Am păstrat din original, s-au înlocuit doar zonele care erau foarte afectate și care, efectiv, periclitau piesa ca stabilitate.

Cele două tunuri sunt bunuri culturale și se urmărește introducerea lor în Patrimoniul Național. (Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)

