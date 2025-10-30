Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » (AUDIO) IAȘI: Simpozionul Cercetării Științifice Francofone în Europa Centrală și de Est

(AUDIO) IAȘI: Simpozionul Cercetării Științifice Francofone în Europa Centrală și de Est

(AUDIO) IAȘI: Simpozionul Cercetării Științifice Francofone în Europa Centrală și de Est
30 octombrie 2025, 07:50 / actualizat: 30 octombrie 2025, 12:10

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași găzduiește, începând de astăzi, cea de-a patra ediție a Simpozionului Cercetării Științifice Francofone în Europa Centrală și de Est.

Este organizat de Institutul Francez din România și Agenția Universitară a Francofoniei, în parteneriat cu universitatea ieșeană iar tema ediției din acest an vizează instrumentele de structurare a cercetării europene, cu accent pe programele Orizont Europa, menite să încurajeze noi parteneriate academice și științifice în spațiul francofon.

Timp de două zile, programul include ateliere științifice pe patru direcții tematice și premii pentru tinerii cercetători, care constau în stagii de cercetare în Franța.

Cea de-a patra ediție a Simpozionului Cercetării Științifice Francofone în Europa Centrală și de Est are loc în contextul aniversării a 165 de ani de la fondarea Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Directorul Institutului Francez din Iași, Vincent Henry: Contribuția universătății este majoră, fiindca universitatea a co-organizat, adică Institutul Francez poate organiza un asemenea eveniment doar dacă este susținut puternic de universitate. Anul ăsta nu a fost doar ajutat, dar co-organizat. Acest simpozion a acceptat ideea de a-l organiza la Iași, în cadrul aniversar universităților, dar și pentru a arăta cât de importantă este limba franceză pentru această universitate. Avem cu Alexandru Ioan Cuza o colaborare foarte veche, de când s-a instalat Centrul Cultural Francez, apoi Institutul Francez, la Iași, de mai mult de 30 de ani. Evident, simpozionul, de fapt, este un amestec de ateliere practice despre, de exemplu, finanțarea proiectelor de cercetare, dar și momente de comunicare, din mai multe domenii.

(Radio Iași, Raluca Cebere/FOTO UAIC)

Etichete:
Franţa: Cinci suspecţi arestaţi după jaful de la Muzeul Luvru; Bijuteriile încă nu au fost găsite
Prim plan joi, 30 octombrie 2025, 10:25

Franţa: Cinci suspecţi arestaţi după jaful de la Muzeul Luvru; Bijuteriile încă nu au fost găsite

Cinci noi arestări, printre care şi cea a suspectului principal, au avut loc în cadrul anchetei privind jaful de la Muzeul Luvru, a anunţat joi...

Franţa: Cinci suspecţi arestaţi după jaful de la Muzeul Luvru; Bijuteriile încă nu au fost găsite
Ceremonie la Palatul Cotroceni/Viceprim-ministrul Oana Gheorghiu a depus jurământul
Prim plan joi, 30 octombrie 2025, 10:15

Ceremonie la Palatul Cotroceni/Viceprim-ministrul Oana Gheorghiu a depus jurământul

UPDATE – Oana Gheorghiu, noul viceprim-ministru în Guvernul Bolojan, a depus joi jurământul de învestitură în faţa preşedintelui...

Ceremonie la Palatul Cotroceni/Viceprim-ministrul Oana Gheorghiu a depus jurământul
(AUDIO) Sindicatele din învățământ anunță că vor iniția consultările în vederea declanșării grevei generale
Prim plan joi, 30 octombrie 2025, 09:55

(AUDIO) Sindicatele din învățământ anunță că vor iniția consultările în vederea declanșării grevei generale

Sindicatele din învățământ anunță că vor iniția consultările în vederea declanșării grevei generale. O primă declarație în acest sens...

(AUDIO) Sindicatele din învățământ anunță că vor iniția consultările în vederea declanșării grevei generale
Parlamentul dezbate o lege pentru prevenirea și combaterea femicidului
Prim plan joi, 30 octombrie 2025, 06:40

Parlamentul dezbate o lege pentru prevenirea și combaterea femicidului

La Parlament a fost depus un proiect de lege pentru prevenirea şi combaterea femicidului. Documentul, semnat de peste 250 de senatori şi deputaţi...

Parlamentul dezbate o lege pentru prevenirea și combaterea femicidului
Prim plan joi, 30 octombrie 2025, 06:29

Colectiv – 10 ani de la tragedie; slujbă de pomenire a victimelor în faţa fostului club

Victimele tragediei petrecute în urmă cu un deceniu la Colectiv vor fi pomenite, joi, în faţa fostului club. Slujba de pomenire va fi oficiată...

Colectiv – 10 ani de la tragedie; slujbă de pomenire a victimelor în faţa fostului club
Prim plan joi, 30 octombrie 2025, 06:23

Trei persoane au fost reţinute în dosarul exploziei din Rahova (surse)

Procurorii de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti au reţinut, miercuri seara, trei persoane în dosarul exploziei produse într-un...

Trei persoane au fost reţinute în dosarul exploziei din Rahova (surse)
Prim plan miercuri, 29 octombrie 2025, 17:40

(AUDIO) Redimensionarea trupelor americane nu este un motiv de îngrijorare, dau asigurări specialiștii din domeniu

Statele Unite ale Americii își mențin angajamentele ferme față de România, atât ca partener NATO, cât și ca partener strategic – a...

(AUDIO) Redimensionarea trupelor americane nu este un motiv de îngrijorare, dau asigurări specialiștii din domeniu
Prim plan miercuri, 29 octombrie 2025, 12:56

(AUDIO) Autoritățile sanitar-veterinare din județul Vaslui avertizează asupra unui risc crescut de răspândire a rabiei

Autoritățile sanitar-veterinare din județul Vaslui avertizează asupra unui risc crescut de răspândire a rabiei. După o lungă perioadă în...

(AUDIO) Autoritățile sanitar-veterinare din județul Vaslui avertizează asupra unui risc crescut de răspândire a rabiei