(AUDIO) Iași: Serie de anchete, în cazul copilului care a părăsit Grădinița nr. 6 și a fost găsit în apropiere de Piața Chirilă

Ancheta continuă în cazul copilului de 4 ani care a părăsit, marți, Grădinița cu Program Prelungit nr. 6 din Iași și a fost găsit singur pe stradă, în zona Pieței Chirilă.

Atât Școala „Gheorghe I. Brătianu”, de care aparține grădinița, cât și Inspectoratul Școlar Județean Iași au început verificări.

Inspectorul general, Rodica Leontieș, a declarat, astăzi, pentru postul nostru de radio, că ancheta este în desfășurare și că, până la finalizarea acesteia, nu se pot face aprecieri privind eventualele măsuri care se impun:

Reamintim că în paralel, Inspectoratul Județean de Poliție Iași a deschis un dosar penal pentru neglijență în serviciu.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul.

(Radio Iași/Andreea Daraban)