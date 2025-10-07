(AUDIO) Iași: Școala „Ion Simionescu” derulează un proiect transfrontalier de 850.000 de euro alături de o școală din Republica Moldova

Publicat de Gabriela Rotaru, 7 octombrie 2025, 14:00

Școala Gimnazială „Ion Simionescu” din Iași a accesat un proiect transfrontalier, finanțat din fonduri europene, în valoare de 850.000 de euro, pentru a-și dezvolta infrastructura și a consolida un parteneriat educațional cu o școală din localitatea Drochia, Republica Moldova.

Proiectul prevede construirea a trei săli de clasă moderne, inclusiv un laborator de informatică. În același timp, elevii vor putea participa gratuit la activități în șase cluburi tematice, după cum a declarat directorul Școlii Gimnaziale „Ion Simionescu” din Iași, Sabina Manea.

Sabina Manea: Cadrele didactice din școala noastră și din Republica Moldova vor beneficia de cursuri de formare, iar copiii din școala noastră vor beneficia, de asemenea, gratuit, de activități educaționale în cadrul a șase cluburi, vorbim despre clubul de șah, clubul de muzică contemporană, clubul ecologiștilor, clubul multilingvistic, clubul de dezbatere și clubul de pictură. Copiii se vor întâlni împreună cu acești colegi care vor coordona și vor avea activități timp de două ore împreună cu acești copii din Republica Moldova.

Cluburile sunt coordonate de profesori remunerați în cadrul proiectului, iar întâlnirile cu elevii din Republica Moldova se vor desfășura atât online, cât și față în față.

Totodată, Școala Gimnazială „Ion Simionescu” este prima din județul Iași echipată cu panouri fotovoltaice, devenind astfel prosumator. Finanțarea a fost obținută în urma participării la un concurs cu fonduri private, după cum a mai susținut Sabina Manea.

Sabina Manea: Avem 76 de panouri pe acoperișul școlii și mai mult decât atât există baterii de stocare în valoare de 30 de kW. Dacă în timpul unui examen ar exista o pană de curent noi putem multiplica subiecte, avem această posibilitate și, într-adevăr, de când am devenit prosumatori, facturile noastre la energia electrică sunt cu minus. E o economie importantă pentru că putem investi acești bani în materiale pentru copii, cărți, jocuri și alte materiale didactice.

