Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » (AUDIO) Iași: Rectorul Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, prof.dr. Liviu George Maha, îl contrazice pe premier: reducerea sporului de doctorat nu a fost propusă de rectori

(AUDIO) Iași: Rectorul Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, prof.dr. Liviu George Maha, îl contrazice pe premier: reducerea sporului de doctorat nu a fost propusă de rectori

(AUDIO) Iași: Rectorul Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, prof.dr. Liviu George Maha, îl contrazice pe premier: reducerea sporului de doctorat nu a fost propusă de rectori

Publicat de Gabriela Rotaru, 25 februarie 2026, 09:49

Rectorul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, prof.dr. Liviu George Maha, îl contrazice pe premierul Ilie Bolojan în privința reducerii sporului de doctorat.

El susține că o astfel de măsură nu a fost propusă de rectori și nici nu a fost adusă în discuție de reprezentanții Guvernului la Consiliul Național al Rectorilor.

Liviu George Maha a declarat, pentru postul nostru de radio, că poziția rectorilor a fost una clară și a vizat exclusiv chestiunile bugetare și măsurile de austeritate pentru acest an.

Rectorul Universității ”Al. I Cuza” a enumerat parte din problemele pe care reprezentanții instituțiilor de învățământ superior le-au discutat la întâlnirea cu premierul.

Liviu George Maha: S-au majorat normele, s-au redus tarifele pentru plata cu ora, sunt blocate angajările și multe universități au deficite de zeci de persoane angajate care au plecat și nu au putut fi înlocuite, dincolo de reducerea bugetului de burse, pe care și studenții au adus-o în discuții. Deci au fost măsuri clare și cu efecte evidente pe cheltuielile din acest an.  Ar trebui cuantificate și acel efort recunoscut. De asemenea, dacă totuși guvernul ar lua în considerare o reducere a bugetului, solicitarea universităților a fost de a nu duce această reducere pe cheltuieli de personal, ci de a lăsa universităților posibilitatea de a alege modalitățile prin care să facă anumite economii, tocmai pentru a nu afecta veniturile deja afectate ale colegilor. Și, nu în ultimul rând, s-a discutat și nevoia unei reașezări a sistemului de finanțare în învățământul superior, adică e o discuție legată de modul în care acesta e mai mult sau mai puțin echitabil și sunt universități care au probleme specifice. Acesta a fost, să spunem, mesajul transmis de fiecare dintre rectori. Cu alte cuvinte, în niciun caz, reducerea sporului de doctorat nu a făcut parte din propunerile cu care rectorii au mers la acea întâlnire.

Reamintim că premierul Ilie Bolojan a declarat, aseară, că propunerea de reducere la jumătate a sporului pentru doctorate a venit în baza discuţiei cu reprezentanţii universităţilor, menţionând că acest spor nu se regăseşte în ţările din vestul Europei şi că România nu de ”diplome duce lipsă, ci de competenţe şi dedicare.” (Radio Iași/ Andreea Daraban/ FOTO radioiasi.ro)

Etichete:
Precipitații în general moderate cantitativ, strat de zăpadă și viscol la munte, polei și ghețuș, intensificări ale vântului în Moldova
Prim plan miercuri, 25 februarie 2026, 10:35

Precipitații în general moderate cantitativ, strat de zăpadă și viscol la munte, polei și ghețuș, intensificări ale vântului în Moldova

INFORMARE METEOROLOGICĂ Interval de valabilitate: 25 februarie, ora 10:00 – 26 februarie, ora 08:00 Fenomene vizate: precipitații în general...

Precipitații în general moderate cantitativ, strat de zăpadă și viscol la munte, polei și ghețuș, intensificări ale vântului în Moldova
Iași: Classix Festival anunță programul Classix in Focus
Prim plan miercuri, 25 februarie 2026, 07:08

Iași: Classix Festival anunță programul Classix in Focus

Arta ca reflecție și strategie Classix in Focus completează ediția Art & Mind 2026 Dialog, expoziții și intervenții culturale în cadrul...

Iași: Classix Festival anunță programul Classix in Focus
Fundația World Vision România: „Investiția care crește generații” – 30 de ani de impact în educație în regiunea Moldovei
Prim plan miercuri, 25 februarie 2026, 07:03

Fundația World Vision România: „Investiția care crește generații” – 30 de ani de impact în educație în regiunea Moldovei

Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, în calitate de partener instituțional al Fundației World Vision România, organizează miercuri,...

Fundația World Vision România: „Investiția care crește generații” – 30 de ani de impact în educație în regiunea Moldovei
„Mărțișor – simbol și tradiție” readuce meșterii populari la Iași (27 februarie – 2 martie 2026)
Prim plan miercuri, 25 februarie 2026, 06:59

„Mărțișor – simbol și tradiție” readuce meșterii populari la Iași (27 februarie – 2 martie 2026)

Muzeul Etnografic al Moldovei din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași este partener în derularea celei de-a XI-a ediții a...

„Mărțișor – simbol și tradiție” readuce meșterii populari la Iași (27 februarie – 2 martie 2026)
Prim plan miercuri, 25 februarie 2026, 06:50

Guvernul a adoptat reforma în administraţia publică şi pachetul de relansare economică

Guvernul a adoptat ieri, prin ordonanţă de urgenţă, reforma în administraţia publică şi pachetul de relansare economică. Într-o...

Guvernul a adoptat reforma în administraţia publică şi pachetul de relansare economică
Prim plan marți, 24 februarie 2026, 12:37

Pe fondul creșterii alarmante a mortalității infantile, Salvați Copiii dotează cu aparatură medicală vitală Secția de ATI a Spitalului Universitar de Urgență din București

Pe fondul creșterii alarmante a mortalității infantile, Salvați Copiii dotează cu aparatură medicală vitală Secția de ATI a Spitalului...

Pe fondul creșterii alarmante a mortalității infantile, Salvați Copiii dotează cu aparatură medicală vitală Secția de ATI a Spitalului Universitar de Urgență din București
Prim plan marți, 24 februarie 2026, 12:16

(AUDIO) Iași: Doar 180 din 291 de adăposturi de protecție civilă sunt parțial funcționale

În municipiul Iași sunt organizate 291 de adăposturi de protecție civilă și, dintre acestea, 180 sunt parțial funcționale, restul fiind...

(AUDIO) Iași: Doar 180 din 291 de adăposturi de protecție civilă sunt parțial funcționale
Prim plan marți, 24 februarie 2026, 11:59

(AUDIO) Suceava: Universitatea „Ștefan cel Mare” lansează un nou program de master din toamnă

Un nou program de master va fi disponibil pentru studenții Universității ”Ștefan cel Mare” din Suceava din toamna acestui an. Programul este...

(AUDIO) Suceava: Universitatea „Ștefan cel Mare” lansează un nou program de master din toamnă