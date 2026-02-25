(AUDIO) Iași: Rectorul Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, prof.dr. Liviu George Maha, îl contrazice pe premier: reducerea sporului de doctorat nu a fost propusă de rectori

Publicat de Gabriela Rotaru, 25 februarie 2026, 09:49

Rectorul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, prof.dr. Liviu George Maha, îl contrazice pe premierul Ilie Bolojan în privința reducerii sporului de doctorat.

El susține că o astfel de măsură nu a fost propusă de rectori și nici nu a fost adusă în discuție de reprezentanții Guvernului la Consiliul Național al Rectorilor.

Liviu George Maha a declarat, pentru postul nostru de radio, că poziția rectorilor a fost una clară și a vizat exclusiv chestiunile bugetare și măsurile de austeritate pentru acest an.

Rectorul Universității ”Al. I Cuza” a enumerat parte din problemele pe care reprezentanții instituțiilor de învățământ superior le-au discutat la întâlnirea cu premierul.

Liviu George Maha: S-au majorat normele, s-au redus tarifele pentru plata cu ora, sunt blocate angajările și multe universități au deficite de zeci de persoane angajate care au plecat și nu au putut fi înlocuite, dincolo de reducerea bugetului de burse, pe care și studenții au adus-o în discuții. Deci au fost măsuri clare și cu efecte evidente pe cheltuielile din acest an. Ar trebui cuantificate și acel efort recunoscut. De asemenea, dacă totuși guvernul ar lua în considerare o reducere a bugetului, solicitarea universităților a fost de a nu duce această reducere pe cheltuieli de personal, ci de a lăsa universităților posibilitatea de a alege modalitățile prin care să facă anumite economii, tocmai pentru a nu afecta veniturile deja afectate ale colegilor. Și, nu în ultimul rând, s-a discutat și nevoia unei reașezări a sistemului de finanțare în învățământul superior, adică e o discuție legată de modul în care acesta e mai mult sau mai puțin echitabil și sunt universități care au probleme specifice. Acesta a fost, să spunem, mesajul transmis de fiecare dintre rectori. Cu alte cuvinte, în niciun caz, reducerea sporului de doctorat nu a făcut parte din propunerile cu care rectorii au mers la acea întâlnire.

Reamintim că premierul Ilie Bolojan a declarat, aseară, că propunerea de reducere la jumătate a sporului pentru doctorate a venit în baza discuţiei cu reprezentanţii universităţilor, menţionând că acest spor nu se regăseşte în ţările din vestul Europei şi că România nu de ”diplome duce lipsă, ci de competenţe şi dedicare.” (Radio Iași/ Andreea Daraban/ FOTO radioiasi.ro)