(AUDIO) Iași: Patru candidați intră în cursa pentru Primăria Vânători, în alegerile parțiale

Publicat de Gabriela Rotaru, 7 decembrie 2025, 09:51

Patru candidați s-au înscris în cursa pentru funcția de primar al comunei Vânători, din județul Iași, unde au loc alegeri locale parțiale, după decesul fostului edil Constantin Lupu.

Toți cei patru candidați sunt locuitori ai comunei Vânători, care numără aproximativ 4.500 de persoane.

Constantin Mihai are detalii: La urne sunt așteptați 3.564 de cetățeni. De subliniat că astăzi alegătorii pot vota doar la secția de votare la care au fost arondați. În cursă sunt patru candidați: de la PSD, Bogdan Lupu, Maria Neder de la AUR și Dumitru Gherghină de la Partidul Oamenilor Tineri. Pentru prima dată în ultimii 20 de ani, PNL are candidat, Vasile Asoltanei. Candidatul PNL este susținut și de tabăra USR. Vechiul primar, Constantin Lupu, în etate de 67 de ani, din păcate, în septembrie a decedat. A făcut un atac de cord. Constantin Lupu era primar în comuna Vânători din 2008. Un punct interesant din statistică: acea comună are sub 100 de salariați. Până la ora 21:00 sunt deschise 5 secții de votare.

În mai multe localități din țară se desfășoară, astăzi, alegeri locale parțiale.

Cetățenii cu drept de vor își vor exprima opțiunile electorale până diseară, la ora 21:00, atât în capitală, unde se va alege primarul general, precum și în alte 12 orașe și comune din țară. (Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO AI)

