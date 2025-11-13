(AUDIO) Iaşi: Două femei, de 85 şi 60 de ani, mamă şi fiică, în stare gravă la spital după ce au mâncat ciuperci

Două femei în vârstă de 85 şi 60 de ani, mamă şi fiică, au ajuns la Unitatea de Primiri Urgenţele a Spitalului ‘Sfântul Spiridon’ din Iaşi după ce au mâncat ciuperci culese de pe câmp.

Femeile, din localitatea Heleşteni, au început să aibă simptome severe imediat după ce au mâncat ciupercile gătite în prealabil.

Ele au ajuns iniţial la Spitalul Municipal Paşcani, iar ulterior au fost transferate în Iaşi.

Coordonatorul UPU SMURD Iași, dr. Diana Cimpoeșu: Evoluția lor sub tratament este una favorabilă, dar reamintim că aceste intoxicații pot dezvolta complicații grave de tipul insuficienței hepatice, insuficienței renale, stării de comă sau chiar a stopului cardiorespirator. Recomandare este clară de a consuma ciuperci numai din magazin sau din piețe, acolo unde au parte de control de specialitate și nu consumul din surse neautorizate din pădure sau de pe câmp pentru că aceste intoxicații pot avea forme grave și pot dezvolta complicații importante.

