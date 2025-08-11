(AUDIO) Gheorghe Șoldan: Mai multe case distruse de inundațiile din orașul Broșteni ar putea fi construite în alte locații

Publicat de Gabriela Rotaru, 11 august 2025, 20:02

Cinci case distruse de inundațiile din orașul Broșteni ar putea fi construite în alte locații, în prezent este așteptat avizul de la Administraţia Naţională „Apele Române„ susține președintele Consiliului Județean, Gheorghe Șoldan.

Între timp, cu sprijinul venit din partea voluntarilor, ONG-urilor, agenților economici, a primarilor și comunităților religioase, au fost găsiți constructori care să refacă celelalte case dărâmate de viiturile puternice din urmă cu două săptămâni.

Gheorghe Șoldan a transmis pentru Radio Iași că așteaptă în continuare sprijin de la Guvern, pentru restabilirea infrastructurii.

Gheorghe Șoldan: Încă avem anumite case unde așteptăm avizul celor de la Apele Române, fiindcă cota apelor s-a modificat. S-ar putea să existe posibilitatea ca două, trei sau cinci case să nu poată fi reconstruite în aceeași locație. Și atunci aștepăm. Toate casele care au fost distruse complet au promisiuni, constructori, societatea civilă, ONG-uri care se vor apuca de reconstruit. Au fost demolate unele case, la altele s-au obținut autorizații și au început să toarne fundația. Am reușit să repunem în funcție rețeaua de apă potabilă și la Broșteni și la Ostra. Se lucrează la stâlpii de electricitate. Deja a început să fie dat drumul la electricitate în anumite zone unde au fost afectate. Adică e un șantier întreg și deja în acest moment identificăm toate gospodările care au fost afectate, avem și materiale de construcții care au venit foarte multe, donate de oameni, de voluntari și avem mai multe echipe de construcți care se vor apuca efectiv să reconstruiască și să și repare casele și gospodăriile care au fost afectate.

A fost o intervenție dificilă ieri în zona localităţii Dârmoxa, unde mai mulți ciobani sunt izolați pe munte de două săptămâni. În urma viiturilor drumul a fost avariat, iar oamenii aveau nevoie alimente şi produse de strictă necesitate.

Gheorghe Șoldan: Ciobanii erau sus pe munte și era foarte greu, fiindcă drumurile forestiere sunt complet distruse și drumul pe jos, efectiv, făceai 5-6 ore până acolo, să urci. Și a fost o intervenție cu elicopterul militar, unde a fost prefectul și le-au dus mâncare, apă, ce mai au în ei nevoie acolo. În celelalte localități afectate le-am alocat deja câte 500.000 de lei, am reconstruit un drum împreună cu cei de la Apele Române, în comuna Stulpicani. În comuna Ostra aveam probleme cu câteva case și cu rețeaua de apă potabilă, care a fost repusă deja în funcțiune, am alocat acei bani de la Consiliul Județean, trebuie specificat lucru acesta, și la fel și acolo s-au mobilizat foarte mult cei din societatea civilă.

41 de case au fost complet distruse în județul Suceava și peste 600 au fost avariate în urma fenomenelor meteo extreme de la sfârșitul lunii iulie. (Radio Iași/ Natalia Ciumac/ FOTO ISU SV)