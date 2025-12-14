(AUDIO/FOTO) Tramvaiul lui Moș Crăciun revine la Iași!

Publicat de Andreea Drilea, 14 decembrie 2025, 09:39

În aceste zile, 18 studenți de la specializarea „Arte vizuale și design” din cadrul Universității Naționale „George Enescu” lucrează pentru a pentru a-l decora și personaliza.

Coordonatorul proiectului, Silviu Teodor Stanciu, a precizat că acest tramvai circulă de 12 ani în perioada sărbătorilor pe traseele din municipiul Iași: ”Ne-am hotărât să îi dăm un nou veșmânt anul acesta, proaspăt, de actualitate. O compoziție grafică de tip supergraphics, deci supra-dimensionată, care oferă posibilitatea ca tramvaiul să poată fi observabil de la mare distanță. Lucrez alături de un grup de 18 studenți de la specializarea Pictură din cadrul Facultății Arte Vizuale și Design. Se lucrează chiar la chipul lui Moș Crăciun. Practic, întreaga compoziție este alcătuită din trei simboluri de bază, zăpada, Moș Crăciun și cadourile pe care să le primim. Toate acestea încadrate pe logo-ul orașului Iași. Ne-am gândit să personalizăm și interiorul vagonului, dintr-o tapițerie realizată din piele sintetică imprimată cu elemente grafice.”

Tramvaiul lui Moș Crăciun va circula pe toate traseele din Iași începând cu 21 decembrie.

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)