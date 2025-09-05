(AUDIO/FOTO) În prima zi a noului an școlar, cadrele didactice din Vaslui opresc orele și ies în stradă

Publicat de Andreea Drilea, 5 septembrie 2025, 11:31

În prima zi a noului an școlar, aproximativ o mie de cadre didactice, din județul Vaslui, vor protesta în fața Prefecturii, iar elevii nu vor avea ore, ci doar supraveghere.

Liderul de sindicat, Sorin Țiplea, spune că profesorii vor protesta și face apel direct la părinți și la elevii majori să li se alăture: ”Mesajul nostru este unul foarte simplu. Părinții și elevii ar trebui să fie solidari cu acțiunea noastră, pentru că, așa cum se știe, unele dintre măsurile luate îi afectează în mod direct atât pe elevi cât și pe părinți. De asemenea, pentru prima zi, din punctul meu de vedere, cadrele didactice vor supraveghea elevii, nu vor face activități didactice și nici activități administrative. Dacă, pe de altă parte, au posibilitatea ca copiii lor să rămână acasă, ar fi mult mai simplu pentru ei. Dar, încă o dată, cred că un semnal de unitate și solidaritate ar trebui transmis către ei. Așteptăm părinții să vină în centrul civic și, de asemenea, așteptăm și elevii cu vârsta de peste 18 ani, adică elevii majori, să se arăture protestului nostru.”

Profesorii protestează împotriva unor prevederi din Legea 145, pe care le consideră injuste. Ei anunță că vor încerca să atragă sprijinul deputaților și senatorilor, pentru modificarea legii.

