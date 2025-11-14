Ascultă Radio România Iași Live
(AUDIO/FOTO) Coiful de la Coțofenești, refăcut în ciocolată. Praline cu gusturi neobișnuite, la Festivalul Ciocolatei de la Iași

Publicat de Andreea Drilea, 14 noiembrie 2025, 11:54

Începând de astăzi, timp de 3 zile, sala Atrium de la Palas Mall Iași găzduiește Festivalul Ciocolatei, manifestare ajunsă la a VIII-a ediție națională.

Organizatorul manifestării, Adina Istrate: ”Venim pentru prima oară în Iași cu ciocolată artizanală, nu ciocolată de raft, cu diverse tipologii de gusturi creative și neobișnuite, de la ciocolată cu jumări, ciocolată cu boască, praline cu crizanteme, praline cu gorgonzola și reducție de vinal. Avem și o zonă de parfumuri de nișă cu miros de napolitane, de ciocolată cu lapte, de ciocolată neagră, de ploaie chiar. Avem Coiful de la Coțofenești refăcut în ciocolată de un Maitre Chocolatier din Pașcani, care a muncit 50 de zile și 50 de nopți la el. Avem demonstrații din oră în oră a maeștrilor ciocolatieri pentru trei zile și așteptăm pe toată lumea să deguste o ciocolată cum n-au mai gustat.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)

