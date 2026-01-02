Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » (audio) Expoziția „GERMINAȚII”, de Gh. Postovanu, deschisă până la 9 ianuarie

(audio) Expoziția „GERMINAȚII”, de Gh. Postovanu, deschisă până la 9 ianuarie

(audio) Expoziția „GERMINAȚII”, de Gh. Postovanu, deschisă până la 9 ianuarie

Publicat de Andreea Drilea, 2 ianuarie 2026, 12:14 / actualizat: 2 ianuarie 2026, 13:57

Reprezentanții Uniunii Artiștilor Plastici din România, Filiala Iași, au plăcerea de a vă invita la expoziția intitulată „GERMINAȚII”.

Expoziția este semnată de către artistul platic Gheorghe Postovanu din Chișinău, Republica Moldova.

Vernisajul expoziției a avut loc în ziua de sâmbătă, 20 decembrie 2025, începând cu ora 15, în incinta Galeriei de Artă „Octav Băncilă” de pe Str. „A. Lăpușneanu” Nr. 7-9 din târgul Iașului.

Curator al expoziției este Petru Bejan, critic de artă, cel care în deschiderea manifestării avea să suțină.

Imediat după discursul profesorului universitar Petru Bejan, artistul plastic Constantin Tofan ne-a precizat faptul că „Gh. Postovanu este un artist total”.

La finalul vernisajului l-am invitat la dialog pe artistul plastic Gh. Postovanu, cel care în câteva minute ne-a vorbit despre începuturile carierei sale de pe fascinantul tărâm al artei.

Gh. Pstăvanu ne oferă, prin cuvânt, amănunte concrete și despre conținutul (pictură și sculptură) Expoziției „GERMINAȚII”.

Expoziția va fi deschisă  până în ziua de vineri, 9 ianuarie 2026.

Înregistrările postate le difuzăm într-o ediție viitoare a emisiunii Dialog intercultural (vineri, h 20:30), de pe toate frecvențele Radio România Iași (1053 KHz/AM, 90,8; 94,5 și 96,3 MHz/FM).

Ne auzim online – AICI http://myradioonline.ro/radio-iasi?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIuPTomsG6iAMVCKhoCR1xegBvEAAYASAAEgLtV_D_BwE

 

Mai multe despre viața și opera artistului Gh. Postovanu – AICI: https://www.postovanu.com/

Text, foto și audio: Dumitru ȘERBAN

Etichete:
Suceava: Incendii în localităţile Dumbrăviţa şi Măneuţi, în noaptea de Revelion
Regional joi, 1 ianuarie 2026, 11:12

Suceava: Incendii în localităţile Dumbrăviţa şi Măneuţi, în noaptea de Revelion

O casă din localitatea Dumbrăviţa a ars complet, în noaptea de Revelion, ca urmare a unui incendiu generat de supraîncălzirea coşului de fum,...

Suceava: Incendii în localităţile Dumbrăviţa şi Măneuţi, în noaptea de Revelion
Taxa de salubrizare din municipiul Suceava crește semnificativ începând cu 1 ianuarie 2026
Regional joi, 1 ianuarie 2026, 09:05

Taxa de salubrizare din municipiul Suceava crește semnificativ începând cu 1 ianuarie 2026

Taxa de salubrizare din municipiul Suceava crește semnificativ începând cu 1 ianuarie 2026. Sucevenii vor plăti cu aproape 70% mai mult pentru...

Taxa de salubrizare din municipiul Suceava crește semnificativ începând cu 1 ianuarie 2026
Prognoza meteo de Revelion și Anul Nou în județele Moldovei
Regional miercuri, 31 decembrie 2025, 10:22

Prognoza meteo de Revelion și Anul Nou în județele Moldovei

Prognoza meteo de Revelion și Anul Nou în județele Moldovei. Astăzi, 31 decembrie 2025, valorile termice din regiunea oldovei vor fi comparabile...

Prognoza meteo de Revelion și Anul Nou în județele Moldovei
IAȘI: Modificări în circulația mijloacelor de transport public în noaptea de Anul Nou
Regional miercuri, 31 decembrie 2025, 08:47

IAȘI: Modificări în circulația mijloacelor de transport public în noaptea de Anul Nou

Modificări în circulația mijloacelor de transport public în noaptea de Anul Nou În data de 31 decembrie 2025, pentru buna desfășurare a...

IAȘI: Modificări în circulația mijloacelor de transport public în noaptea de Anul Nou
Regional miercuri, 31 decembrie 2025, 08:45

În noaptea de Revelion, C.T.P. Iași va asigura transport special

În noaptea de Revelion, după terminarea evenimentelor din Piața Palatului, C.T.P. Iași va asigura transport special pentru a vă întoarce în...

În noaptea de Revelion, C.T.P. Iași va asigura transport special
Regional miercuri, 31 decembrie 2025, 08:40

CTP Iași: Program special de sărbători

Program special de sărbători 31 decembrie- mijloacele de transport din zona urbană vor circula până la ora 21:30, iar autobuzele din zona...

CTP Iași: Program special de sărbători
Regional miercuri, 31 decembrie 2025, 08:35

BOTOȘANI: Restricții de circulație în seara de Revelion

Măsurile sunt necesare pentru desfășurarea, în condiții de siguranță, a spectacolului de Anul Nou, organizat de municipalitate pe Pietonalul...

BOTOȘANI: Restricții de circulație în seara de Revelion
Regional miercuri, 31 decembrie 2025, 08:24

IAȘI: Impozitele și taxele locale vor putea fi plătite începând cu data de 8 ianuarie 2026

Având în vedere zilele libere și sărbătorile legale din prima săptămână a anului 2026, activitatea cu publicul a serviciului de încasare a...

IAȘI: Impozitele și taxele locale vor putea fi plătite începând cu data de 8 ianuarie 2026