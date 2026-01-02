(audio) Expoziția „GERMINAȚII”, de Gh. Postovanu, deschisă până la 9 ianuarie

Reprezentanții Uniunii Artiștilor Plastici din România, Filiala Iași, au plăcerea de a vă invita la expoziția intitulată „GERMINAȚII”.

Expoziția este semnată de către artistul platic Gheorghe Postovanu din Chișinău, Republica Moldova.

Vernisajul expoziției a avut loc în ziua de sâmbătă, 20 decembrie 2025, începând cu ora 15, în incinta Galeriei de Artă „Octav Băncilă” de pe Str. „A. Lăpușneanu” Nr. 7-9 din târgul Iașului.

Curator al expoziției este Petru Bejan, critic de artă, cel care în deschiderea manifestării avea să suțină.

Imediat după discursul profesorului universitar Petru Bejan, artistul plastic Constantin Tofan ne-a precizat faptul că „Gh. Postovanu este un artist total”.

La finalul vernisajului l-am invitat la dialog pe artistul plastic Gh. Postovanu, cel care în câteva minute ne-a vorbit despre începuturile carierei sale de pe fascinantul tărâm al artei.

Gh. Pstăvanu ne oferă, prin cuvânt, amănunte concrete și despre conținutul (pictură și sculptură) Expoziției „GERMINAȚII”.

Expoziția va fi deschisă până în ziua de vineri, 9 ianuarie 2026.

