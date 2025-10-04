(AUDIO) Esplanada din fața Teatrului Național „Vasile Alecsandri” din Iași va fi deschisă pe 11 octombrie

Publicat de Andreea Drilea, 4 octombrie 2025, 09:31

Esplanada din fața Teatrului Național „Vasile Alecsandri” din Iași va fi deschisă pe 11 octombrie, a anunțat primarul Mihai Chirica.

Proiectul de reamenajare a esplanadei a durat trei ani și a presupus organizarea unor spații de recreere, fântâni arteziene cu lumini și muzică, fiind reliefate, totodată, vestigiile arheologice din secolul al XVII-lea, descoperite în timpul lucrărilor.

Potrivit edilului, pe 14 octombrie, de sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva, esplanada va deveni spațiu de pelerinaj și rugăciune: ”Anul acesta, slujba de pe data de 14 va avea un element suplimentar în favoarea susținerii pelerinilor, pentru că esplanada va fi deschisă pe data de 11, va fi o deschidere oficială la ora 17:00, pentru a putea prezenta și din partea de tehnologie și partea artistică acestei esplanade. Sigur, asta va însemna că vom reconfigura un pic modalitatea de organizare în timpul slujbei și spațiul pe care pot să-l folosească pelerinii, îl vom dedica lor. Nu vom ocupa cu scena oficialităților sau alte lucruri care obturează vizibilitatea spre slujba dedicată Sfintei Cuvioase Parascheva, urmând ca scena sau piedestalul pe care vor sta diverse oficialități să rămână într-un nivel retras.”

