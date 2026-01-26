(AUDIO) Episcopia de Iași, acuzată că nu a sesizat autoritățile într-un caz de abuz asupra unei minore

Publicat de Andreea Drilea, 26 ianuarie 2026, 11:01

Episcopul romano-catolic de Iași, Iosif Păuleț, nu a sesizat Poliția sau Parchetul după ce a aflat, în 2022, că un preot din subordinea sa a abuzat sexual o minoră de 13 ani, în județul Bacău, se arată într-o anchetă PressOne, semnată de jurnalista Emilia Șercan.

Potrivit documentelor din dosarul penal, cazul a fost gestionat inițial exclusiv în interiorul Bisericii Catolice, printr-o anchetă canonică declanșată de Episcopia de Iași, validată ulterior de Vatican.

Autoritățile statului au intervenit abia în 2023, când Parchetul din Bacău s-a sesizat din oficiu, iar preotul a fost ulterior arestat, judecat și condamnat definitiv, în 2024, la patru ani de închisoare cu executare.

Decizia definitivă a instanței a stabilit și plata de despăgubiri morale către victimă. Potrivit PressOne, Episcopul Iosif Păuleț ar fi declarat anchetatorilor că a considerat suficiente mecanismele interne ale Bisericii și a susținut că familia victimei putea decide dacă sesizează autoritățile.

Purtătorul de cuvânt al Episcopiei Romano-Catolice de Iaşi, Adrian Blăjuţă, a precizat că instituția regretă și se delimitează de un astfel de comportament, iar calea instituțională urmată în acest caz a avut drept finalitate condamnarea preotului în cauză: ”Bineînțeles că ne exprimăm durerea și regretul pentru suferința și scandalul provocat de această faptă a preotului Benchea, care e într-adevăr cu totul condamnabilă și Episcopia Romano-Catolică de Iași condamnă fără echivoc orice formă de abuz, mai ales abuzurile asupra minorilor și a persoanelor vulnerabile. Referitor la acest caz, vă pot spune că imediat după primirea informațiilor despre faptele sale, a fost deschisă o anchetă internă prin comisia care analizează eventuale astfel de cazuri de abuzuri și pentru a verifica aceste fapte și pentru ca Episcopia să se asigure că faptele sunt reale și în sensul acesta s-a luat imediat legătura și cu Sfântul Scaun și s-au luat măsuri în privința preotului. Apoi, între timp, a început și procesul acesta penal și Episcopia a cooperat cu autoritățile statului în acest proces care l-a condamnat pe preotul respectiv la închisoare, pedeapsă pe care o execută și în acest moment. Episcopia de Iași nu a fost parte în proces și acest proces a avut un caracter nepublic și de aceea nu putem face comentarii suplimentare privind detalii ale cazului. Dar vreau să vă asigur că la nivelul diecenzei noastre există o preocupare constantă pentru prevenirea unor astfel de situații, concretizată această preocupare prin cursuri și programe de informare axate pe protecția minorilor și a persoanelor vulnerabile, bineînțeles și pentru responsabilitate pastorală și pentru respectarea tuturor normelor legale, etice și morale.”

