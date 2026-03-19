(AUDIO) Ediție aniversară Semimaraton Iași: sprijin pentru copiii în risc de abandon școlar

(AUDIO) Ediție aniversară Semimaraton Iași: sprijin pentru copiii în risc de abandon școlar

Publicat de Andreea Drilea, 19 martie 2026, 12:48

Cea de-a 10-a ediție a Semimaraton Iași vine în sprijinul copiilor din centre, aflați în risc de abandon școlar, precum și al tinerilor care provin din medii defavorizate și au rezultate remarcabile la învățătură.

Anul acesta, evenimentul va avea loc pe 26 aprilie, cu începere din fața Palatului Culturii, și va include patru trasee – de 2,5, 5, 10 și, respectiv, 21 de kilometri.

Organizatorul Semimaraton Iași, Liviu Măgurianu: ”Este o ediție aniversară și este importantă pentru noi și comunitate pentru că vrem să arătăm ce s-a întâmplat pe parcursul celor 10 ani. Am sprijinit două cauze importante. Este vorba despre copiii care sunt în risc de abandon școlar din centrele educaționale ale Organizației ”Salvați Copii”, dar și copiii care au rezultate excepționale la școală, care sunt susținuți prin proiectul ProRuralis de către Rotary Club Copou Iași. În plus, în acest an vom avea chiar înainte de premiere și un concert care va avea loc în Piața Palatului. Avem curse pentru toți cei care vor să participe, de la curse populare de 2,5 km, la curse de 5 km, de 10 km și de 21 km, dar cel mai frumos este să veniți să vedeți copiii care aleargă în fața Palatului și chiar persoanele cu dizabilități.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)

