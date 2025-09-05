(AUDIO) Doar patru tipuri de burse rămân în plată în școlile din Iași

Publicat de Gabriela Rotaru, 5 septembrie 2025, 19:25

În evidențele Inspectoratului Școlar Județean Iași sunt 74 de eleve care, în noul an școlar, vor primi burse pentru mame minore, în cuantum de 700 de lei pe lună.

Inspectorul general adjunct de la Inspectoratul Școlar Județean Iași, Sergiu Enea a precizat că mai rămân în plată doar 4 tipuri de burse: cele de merit, bursele sociale, cele tehnologice și pentru mame minore.

Sergiu Enea: Dacă anul școlar trecut avea mai multe tipuri de burse, șapte tipuri de burse, burse de excelență olimpică 1, excelența olimpică 2, burse de reziliență, acestea trei nu se mai regăsesc în noul ordin, așa încât în acest an școlar avem doar burse sociale, burse de merit, burse pentru mame minore și bursele tehnologice. Numărul burselor sociale poate să crească sau să scadă în timpul anului școlar pentru că în situația în care un elev are o tragedie în familie și rămâne fără unul din părinți, unitatea școlară îi poate acorda o bursă socială de orfan. De asemenea, în situația în care o familie rămâne fără sursă de venit, unitatea școlară poate să decidă prin Comisia de Management al Burselor să îi se acorde o bursă socială și elementul care se menține pentru al treilea an consecutiv se acordă și burse pentru mame minore care și acest număr de burse poate să crească sau să scadă după caz.

Sergiu Enea a adăugat că în cazul burselor de merit s-a eliminat articolul care preciza că unitatea de învățământ stabilește criteriile de acordare a burselor pentru ultimii clasați, în cazul în care sunt mai multe persoane cu medii egale. Acestea se acordă unui procent de până la 15% din efectivul fiecărei clase de gimnaziu şi liceu, cu o medie generală de cel puţin 9.

Sergiu Enea: Prin acest proiect vedem că bursele de merit, că aici este cu adevărat problema, se acordau elevilor în procent de 15% din numărul acestora, de la 10 până la 9. Problema era că în situații de medie egală, unitățile de învățământ trebuiau să găsească criterii de departajare. Acesta este elementul de noutate care arată că untățile de învățământ nu mai fac departajări între elevi, iar numărul de burse va crește, depășind acest procent de 15% și elevii cu medii egale, ultimii elevi cu medii egale, vor primi bursă de merit, dar fără a scădea sub media anuală, 9.

Valoarea unei burse de merit va fi de 450 de lei pe lună, bursele sociale și cele tehnologice vor fi în cuantum de 300 de lei pe lună. (Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)