(AUDIO) De la 1 ianuarie 2026, tarifele pentru apă și canalizare în județul Iași vor crește cu aproximativ 15 la sută

3 decembrie 2025

Tarifele de furnizare a apei potabile și cele pentru canalizare cresc semnificativ, în județul Iași, de la 1 ianuarie.
Astfel, prețurile vor fi majorate cu 15 la sută, iar cauza acestor scumpiri este – potrivit reprezentanților Apa Vital – rata anuală a inflației, care – în 2025 – s-a apropiat de zece procente.
Purtătorul de cuvânt al Societății  Apa Vital Iași , Răzvan Manolache: Tarifele practicate de la 1 ianuarie 2026 de către ApaVital, pentru apă, vor fi de 11,81 lei metrul cub, iar pentru canalizare și epurare de 11,69 lei metrul cub. Planul tarifar și ajustarea prețurilor au avut la bază avize ale autorității naționale de reglementare. Planul prevede și o strategie tarifară multianuală, care se stabilește prin raportare la rata de suportabilitate a populației, pornind de la prețurile și tarifele inițiale, atât în termen real, cât și în raport cu rata inflației. Ponderea cea mai mare în ajustare o are inflația, care, în ultimul an, a fost de aproape 10%, iar gradul de suportabilitate de referință a fost 2,27% din veniturile medii ale unei gospodării, mult sub limita minimă de 2,5% impusă de legislație.

