Prima pagină » Știri » Regional » (AUDIO) Cursuri gratuite și sute de locuri de muncă disponibile în județul Vaslui

(AUDIO) Cursuri gratuite și sute de locuri de muncă disponibile în județul Vaslui

Publicat de Gabriela Rotaru, 9 martie 2026, 12:07

Deși planul urmează să fie aprobat de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, reprezentanții AJOFM Vaslui estimează că aproximativ 80% dintre cursurile propuse vor primi undă verde în perioada următoare.

Oferta de formare este una diversificată – masseur, operator introducere și validare date, barman, lucrător spații verzi sau îngrijitor bătrâni la domiciliu.

Condiția de bază pentru înscriere este ca persoana să fie înregistrată ca șomer indemnizat sau persoană aflată în căutarea unui loc de muncă, a precizat Cătălin Raclariu responsabil în cadrul Agenției Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vaslui.

Cătălin Raclariu: Cei care participă automat vor beneficia și de anumite stimulente financiare, care pornesc de la 600, pot fi până la 3.600, în funcție de durata cursului pe care îl va parcurge. Cursuri sunt cam pentru toți. Așteptăm doritorii. Chiar am început, încă din ianuarie, să facem înscrieri. Așteptăm să fie aprobat planul ăsta de formare profesională de către AJOFM, după care începem să dăm drumul la cursuri.

În plus, persoanelor care fac naveta li se decontează cheltuielile pentru transportul public, pe baza documentelor justificative.

Cursurile se adresează, în principal, persoanelor de peste 30 de ani, însă există soluții și pentru cei sub această vârstă, prin proiecte derulate în parteneriat.

De asemenea, practica efectuată în cadrul firmelor poate deveni o șansă reală de angajare, dacă angajatorul este mulțumit de activitatea cursantului. (Radio Iași/ Vasile Geles/ FOTO radioiasi.ro/ imagine ilustrativă)

