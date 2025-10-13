(AUDIO) Cursuri de prim ajutor pentru profesori, la Casa Corpului Didactic Iași

Publicat de Andreea Drilea, 13 octombrie 2025, 10:30

Casa Corpului Didactic „Spiru Haret” din Iași organizează cursuri de prim ajutor dedicate cadrelor didactice.

Inițiativa vine în contextul unei oferte extinse de peste 65 de cursuri, menite să răspundă nevoilor actuale ale profesorilor.

Noile formări vizează dezvoltarea competențelor practice necesare intervenției rapide în situații de urgență din mediul școlar, după cum a declarat în emisiunea Starea Educației, directorul Casei Corpului Didactic Iași, Genoveva Farcaș: ”Profesorii au nevoie de o instrumentalizare, dacă vreți, din acest punct de vedere, vor fi formatori, profesori și cadre didactice care predau la școala post-liceală sanitară, psihologi care vin de asemeni în sensul completării acestui design inedit și necesar pentru a menține elevul până la urmă și profesorul în siguranță în spațiul educațional.”

Cursurile de prim ajutor completează o gamă variată de programe: de la bullying și educație pentru cetățenie democratică, până la leadership școlar și creativitate digitală.

