(AUDIO) Botoșani: Se redeschide Casa "George Enescu" de la Mihăileni

Publicat de Gabriela Rotaru, 19 august 2025, 11:53

Se redeschide Casa ”George Enescu” de la Mihăileni, județul Botoşani, astăzi când se împlinesc 144 de ani de la naşterea marelui compozitor.
Evenimentul are loc după mai mulţi ani în care imobilul a fost supus unor reparații de urgenţă.
Fundaţia Pro Patrimonio, care deţine casa, a realizat la Mihăileni mai multe proiecte şi programe destinate comunităţii locale. Unul dintre ele însumează şi cursuri de muzică pentru copii.
De altfel, cei mici vor susţine un minirecital de ziua lui George Enescu, la Casa de la Mihăileni. Momentul artistic face parte din programul celei de a cincea ediţii a Festivalului „Concerte pe Siret”.
Raluca Munteanu, director de programe în cadrul Fundației Pro Patrimonio: Copiii care, chiar și pe durata șantierului, au continuat să facă cursuri de muzică în curtea casei Enescu sau în școala din localitate, vor avea un mic concert, iar alături de ei vor fi și Călin Torsan și Vlad Sturdza, care vor improviza la chitară și flaut pe ritmuri tradiționale, dar și moderne. În continuare, săptămâna va avea câteva alte concerte și o conferință. Pe 22 august, o conferință ținută de muzicologul Vlad Văidean, care în prezent locuiește în casa Enescu, o primă rezidență muzicală care să marcheze această redeschidere, și va prezenta cercetarea sa legată de viața și muzica lui George Enescu. În ultima zi a festivalului, pe 23 august, Raluca Știrbăț, pianista, alături de studenții ei, cu care în prezent studiază master-class de pian, vor ține un concert.

(Radio Iași/ Horia Daraban/ FOTO Fundația Pro Patrimonio)
