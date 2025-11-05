(AUDIO) Botoșani: Centrul Social pentru persoane vârstnice „Gabriela Rădoiaș” din Vlădeni a fost închis

Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Gabriela Rotaru, 5 noiembrie 2025, 09:38

Centrul Social pentru persoane vârstnice „Gabriela Rădoiaș” din Vlădeni,  Botoșani, a fost închis de autoritățile județene.

Decizia a venit în urma unui control pe care inspectorii Direcției de Sănătate Publică l-au efectuat acum două săptămâni, după ce un bărbat internat acolo s-a sinucis. Poliția a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.

Bătrânii erau cazați în condiții precare, iar mâncarea era depozitată necorespunzător.

Controalele s-au soldat cu sancțiuni în valoare totală de 135 de mii de lei, după cum a declarat subprefectul județului, Gabriel Galan.

Gabriel Galan: Agenția Județeană pentru Protecția și Inspecție Socială au aplicat sancțiuni contravenționale de 50.000 lei și propunerea reetragerii de licență de funcționare. Această măsură nu a fost contestată momentan. Direcția Sanitar Veterinară pentru Siguranța Alimentelor au aplicat sancțiuni contravenționale de 40.000 lei pentru neefectuarea de analize care să ateste calitatea și conformitatea mâncării gătite. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorului a aplicat două sancțiuni în valoare de 20.000 lei pentru veselă uzată, lipsă elemente de siguranță și informare incorectă privind alergenii. Inspectoratul Terorial de Muncă a aplicat două sancțiuni în valoare de 18.000 lei pentru nereguli privind contractele de muncă și lipsa controalelor medicale ale angajațiilor. Direcția de Sănătate Publică a aplicat o sancțiune în valoare de 2.000 lei pentru lipsa lenjeriei de pat pentru persoane căzate și pentru lipsa substanțelor biocidie avizate de Ministerul Sănătății. Inspectorii DSV au mai aplicat și o sancțiune complementară constând în suspendara activității până la remedierea problemelor de eficientare. Această măsură a fost contestată ulterior pe către președintele Asociației. Inspectoratul pentru Situații de Urgență a aplicat patru sancțiuni contravenționale în valoare de 5.000 lei pentru nerespectarea normelor de siguranță la incendii.

De asemenea, în urma verificărilor, s-a impus relocarea celor 19  beneficiari din Centru, până pe 26 noiembrie. (Radio Iași/ Gina Poenaru/ FOTO Prefectura Botoșani/ arhiva)

