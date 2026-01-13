(AUDIO) Bacău: Amenzi de peste 240.000 de lei pentru încălcarea regulilor de circulație

Polițiștii băcăuani au constatat, în ultimele zile, mai multe contravenții în ceea ce privește traficul rutier.

Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Județean de Poliție, Cătălina Crețu, a declarat că forțele de ordine au fost solicitate să intervină la peste 160 de de evenimente, 122 dintre acestea fiind sesizate prin intermediul Sistemului Unic pentru Apeluri de Urgență 112.

Potrivit sursei citate, pentru abaterile de la normele legislative, polițiștii au aplicat 548 de sancțiuni contravenționale, valoarea totală a acestora depășind 247.000 de lei:

(Radio Iași/Gabriel Pop/FOTO radioiasi.ro – imagine ilustrativă)