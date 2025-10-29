(AUDIO) Autoritățile sanitar-veterinare din județul Vaslui avertizează asupra unui risc crescut de răspândire a rabiei

Publicat de Andreea Drilea, 29 octombrie 2025, 12:56





Autoritățile sanitar-veterinare din județul Vaslui avertizează asupra unui risc crescut de răspândire a rabiei.

După o lungă perioadă în care nu au fost înregistrate îmbolnăviri, un al șaptelea caz ar putea fi confirmat după ce o bovină a murit având simptome specifice rabiei.

Pentru a preveni extinderea virusului, Direcția Sanitar-Veterinară propune vaccinarea tuturor celor 40 de mii de bovine din județ. Finanțarea ar putea veni de la bugetul de stat, iar costurile s-ar ridica la aproximativ 700 de mii de lei.

În județul Suceava, unde animalele au fost vaccinate integral în urmă cu doi ani, nu s-au mai înregistrat cazuri de rabie, iar modelul ar putea fi aplicat și la Vaslui.

Directorul DSVSA Vaslui, Mihai Ponea: ”Bovina avea semne clinice nervoase evidente, a murit azi noapte, capul este la laborator. În următoarele zile când o să dispuneți, după ce avem buletin de analiză, CLCB, lucrăm la o documentație către Comitetul Local de Combatere a Bolilor, în așa fel încât să încercăm să ne asumăm vaccinarea tuturor bovinelor, în jur de 40.000 sunt în județul Vaslui. Este o îngrijorare crescută, dat fiind faptul că conform legislației bovinele nu se vaccinează, este al șaptelea caz, Iașul are deja vreo 20 și ceva de cazuri. La Suceava au beneficiat acum 2 ani de un sprijin din Germania și au vaccinat tot efectivul de bovine și acolo nu a apărut niciun caz și ei sunt cel mai aproape de granița cu Moldova și cu Ucraina.”

(Radio Iaşi/Vasile Geles)