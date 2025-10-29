Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » (AUDIO) Autoritățile sanitar-veterinare din județul Vaslui avertizează asupra unui risc crescut de răspândire a rabiei

(AUDIO) Autoritățile sanitar-veterinare din județul Vaslui avertizează asupra unui risc crescut de răspândire a rabiei

Publicat de Andreea Drilea, 29 octombrie 2025, 12:56


Autoritățile sanitar-veterinare din județul Vaslui avertizează asupra unui risc crescut de răspândire a rabiei.

După o lungă perioadă în care nu au fost înregistrate îmbolnăviri, un al șaptelea caz ar putea fi confirmat după ce o bovină a murit având simptome specifice rabiei.

Pentru a preveni extinderea virusului, Direcția Sanitar-Veterinară propune vaccinarea tuturor celor 40 de mii de bovine din județ. Finanțarea ar putea veni de la bugetul de stat, iar costurile s-ar ridica la aproximativ 700 de mii de lei.

În județul Suceava, unde animalele au fost vaccinate integral în urmă cu doi ani, nu s-au mai înregistrat cazuri de rabie, iar modelul ar putea fi aplicat și la Vaslui.

Directorul DSVSA Vaslui, Mihai Ponea: ”Bovina avea semne clinice nervoase evidente, a murit azi noapte, capul este la laborator. În următoarele zile când o să dispuneți, după ce avem buletin de analiză, CLCB, lucrăm la o documentație către Comitetul Local de Combatere a Bolilor, în așa fel încât să încercăm să ne asumăm vaccinarea tuturor bovinelor, în jur de 40.000 sunt în județul Vaslui. Este o îngrijorare crescută, dat fiind faptul că conform legislației bovinele nu se vaccinează, este al șaptelea caz, Iașul are deja vreo 20 și ceva de cazuri. La Suceava au beneficiat acum 2 ani de un sprijin din Germania și au vaccinat tot efectivul de bovine și acolo nu a apărut niciun caz și ei sunt cel mai aproape de granița cu Moldova și cu Ucraina.”

(Radio Iaşi/Vasile Geles)

Etichete:
Moldova Open Chess Classic – ediția a IV-a Iași, 14–16 noiembrie 2025
Prim plan miercuri, 29 octombrie 2025, 10:27

Moldova Open Chess Classic – ediția a IV-a Iași, 14–16 noiembrie 2025

Asociația Club Sportiv „Împreună pentru Performanță” din Miroslava, în parteneriat cu Federația Română de Șah, Clubul de Șah...

Moldova Open Chess Classic – ediția a IV-a Iași, 14–16 noiembrie 2025
IGPR: Opt percheziţii în dosarul exploziei din Rahova; şase persoane vor fi duse la audieri
Prim plan miercuri, 29 octombrie 2025, 08:42

IGPR: Opt percheziţii în dosarul exploziei din Rahova; şase persoane vor fi duse la audieri

Poliţia Română, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, efectuează, miercuri, opt percheziţii la persoane fizice...

IGPR: Opt percheziţii în dosarul exploziei din Rahova; şase persoane vor fi duse la audieri
(AUDIO) Studenții ies din nou în stradă!
Prim plan miercuri, 29 octombrie 2025, 06:28

(AUDIO) Studenții ies din nou în stradă!

Studenții ies din nou în stradă! Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România a anunțat că va participa, astăzi, (29...

(AUDIO) Studenții ies din nou în stradă!
Explozie în Capitală/Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă: Revenirea etapizată a locatarilor în apartamentele proprii se poate face de astăzi
Prim plan miercuri, 29 octombrie 2025, 05:32

Explozie în Capitală/Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă: Revenirea etapizată a locatarilor în apartamentele proprii se poate face de astăzi

Revenirea etapizată a locatarilor în apartamentele proprii din blocul din Rahova se poate face începând de miercuri, a decis Comitetul...

Explozie în Capitală/Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă: Revenirea etapizată a locatarilor în apartamentele proprii se poate face de astăzi
Prim plan miercuri, 29 octombrie 2025, 05:19

Patru mari confederaţii sindicale anunţă proteste în faţa Guvernului

Patru mari confederaţii sindicale anunţă proteste, miercuri, în faţa Guvernului faţă de măsurile de austeritate adoptate de executiv....

Patru mari confederaţii sindicale anunţă proteste în faţa Guvernului
Prim plan marți, 28 octombrie 2025, 13:08

(AUDIO/FOTO) Un nou spațiu verde pentru ieșeni: pădurea-parc de la Cetățuia

Proiectul privind amenajarea unei păduri-parc la Cetățuia a intrat în linie dreaptă! Primăria și Arhiepiscopia Iașilor au semnat, astăzi, un...

(AUDIO/FOTO) Un nou spațiu verde pentru ieșeni: pădurea-parc de la Cetățuia
Prim plan marți, 28 octombrie 2025, 12:47

Sumele pentru plata facturilor din luna septembrie, virate pentru beneficiarii tichetelor de energie

Sumele pentru peste 600.000 de beneficiari ai tichetului de energie, sprijin în valoare de peste 34 de milioane de lei pentru plata facturilor din...

Sumele pentru plata facturilor din luna septembrie, virate pentru beneficiarii tichetelor de energie
Prim plan marți, 28 octombrie 2025, 11:19

Suceava: Fostul manager al Spitalului Municipal Rădăuţi, acord de recunoaşte a vinovăţiei într-un dosar de corupţie

Fostul manager al Spitalului Municipal ‘Sf. Doctori Cosma şi Damian’ din Rădăuţi, Flaviu-Emanuel Sima, a semnat un acord de...

Suceava: Fostul manager al Spitalului Municipal Rădăuţi, acord de recunoaşte a vinovăţiei într-un dosar de corupţie