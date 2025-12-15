Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » (UPDATE) Zeci de copii, trimiși către alte unități medicale de la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași

Publicat de Andreea Drilea, 15 decembrie 2025, 13:18

UPDATE ora 13:15 Situația de la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași ar urma să revină la normal săptămâna viitoare – a declarat, în urmă cu puțin timp, managerul interimar al unității medicale, Gheorghe Diaconu.

El a precizat că în urma situației nedorite nu s-a înregistrat niciun deces și momentan pacienții aflați în situații deosebite sunt transferați către spitalele de profil din Iași, dar și din municipiile Pașcani, Bacău și Suceava.

Direcția de Sănătate Publică urmează să preleveze, din nou, probe de apă, pentru a analiza dacă neconformitățile au fost remediate, iar – după ce insituția va emite toate avizele necesare – spitalul ieșean își va putea desfășura activitatea în parametri normali.

În ceea ce privește cauzele contaminării apei, Gheorghe Diaconu a declarat că – deocamdată – nu există niciun răspuns clar în acest sens.

Reamintim că, vineri noapte, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a dispus sistarea internărilor la Spitalul din Iași, după ce analizele au relevat o încărcătură microbiană în probele de apă.

Sunt suspendate, în continuare, internările și intervețiile chirurgicale la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași.

Nu există nicio problemă legată de calitatea apei din municipiul Iași.

Declarația purtătorului de cuvânt al ApaVital, Răzvan Manolache, vine în contextul îngrijorărilor legate de situația de la Spitalul de Copii „Sfânta Maria”, unde – săptămâna trecută – probele analizate de către Direcția de Sănătate Publică au arătat că apa conține o bacterie, iar concentrația de clor nu este în parametri normali: ”În aria de operare ApaVital nu există absolut nicio problemă legată de calitatea apei. Calitatea apei este verificată înainte de a fi livrată către populație pe trei trepte. Sunt efectuate verificări atât de proces, verificări efectuate la un interval de două ore pentru toată apa potabilă care pleacă din stațiile de tratare, iar o dată pe lună se verifică și se transmite pentru controlul de audit la Direcția de Sănătate Publică.”

În ceea ce privește situația de la Spitalul de Copii, Răzvan Manolache a afirmat că apa furnizată de către societatea pe care o reprezintă a fost în parametri normali, iar neconformitățile pot țin de rețeau internă a unității medicale: ”Pentru cazul de vineri, care a fost la Spitalul ”Sfânta Maria”, probele prelevate din stațiile de tratare au fost conforme atât din punct de vedere a clorului, cât și microbiologic. Nu există doar rețea publică, mai este și rețea interioară. Problemele legate de rețeaua interioară nu le gestionează ApaVital.”

Reamintim că, vineri noapte, ministrul Sănătății Alexandru Rogobete a dispus sistarea internărilor la Spitalul de Copii din Iași, după ce analizele au relevat o încărcătură microbiană în probele de apă.

În acest context, 32 de pacienți au fost redirecționați către alte unități medicale din țară.

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)

