(AUDIO) Aeroportul Iași a înregistrat astăzi pasagerul cu numărul 2.000.000

Publicat de Gabriela Rotaru, 14 noiembrie 2025, 16:58

Aeroportul Internațional Iași a atins, astăzi, pragul de două milioane de pasageri înregistrați de la începutul acestui an.

Este pentru a treia oară când se atinge această cifră record.

Momentul a fost marcat printr-un eveniment dedicat pasagerului cu numărul două milioane. Acesta se întorcea la Iași, împreună cu familia, dintr-o vacanță petrecută în Dubai, iar vestea a primit-o la aterizare.

Directorul aeroportului, Romeo Vatră, a declarat că anul acesta ar putea fi doborât recordul obținut în 2023, iar numărul pasagerilor să depășească 2,3 milioane.

Romeo Vatră: Pentru al 3-lea an consecutiv sărbătorim pasagerul cu numărul două milioane. Anul acesta se anunță o cifră de trafic ușor mai bună decât cea de anul trecut, ne bucurăm pentru că în fiecare an reușim să aducem curse noi și companii aeriene noi. Fly Dubai este o companie nouă pe Aeroportul Iași, au început zborurile pe data de 19 septembrie și prin intermediul acestei companii, pe relația Dubai, reușim să legăm Iașul cu întreaga lume, în special cu Orientul Îndepărtat, cu continente mai greu accesibile, precum Australia, Africa și America, avem un trafic de 2 milioane 300 de pasageri, foarte apropiat de traficul, dacă nu poate chiar depășim traficul din 2023, când am avut un record.

În prezent, pe Aeroportul Internațional Iași operează 7 companii. (Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)