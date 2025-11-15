Ascultă Radio România Iași Live
(AUDIO) Academia Maritimă „Mircea cel Bătrân”, nou membru al Alianței Universităților de Știință și Tehnologie

Publicat de Gabriela Rotaru, 15 noiembrie 2025, 12:57

Academia Maritimă „Mircea cel Bătrân” din Constanța a devenit, aseară, cel de al zecelea membru al Alianței Române a Universităților de Știință și Tehnologie. 
Ceremonia a avut loc în cadrul Zilelor Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași, manifestări ce marchează împlinirea a 212 ani de la primul curs, în limba română, ținut de Gheorghe Asachi, și 88 de ani de la înființarea Politehnicii ieșene.
Cu acest prilej, rectorul Universității, Dan Cașcaval, vicepreședinte al Consiliului Național de Rectorilor din România, a subliniat importanța învățământului superior tehnic românesc și continuarea dezvoltării acestuia în noul context geo-politic mondial.
Dan Cașcaval: Eu spun că toate domeniile tehnice, de fapt, nu doar din România, ci din Europa, în primul rând, au un viitor foarte promițător, pentru că, așa cum bine știți, Uniunea Europeană alocă zeci de miliarde de euro pentru domeniile STEM, nu doar pentru recuperarea, să spunem, decalajului economic dintre Europa și China sau Statele Unite, ci mai ales pentru asigurarea unei rezistențe în fața unui posibil război cu o țară dinamică. În contextul economic actual, practic, toate domeniile tehnice sunt necesare, inclusiv arhitectura, sunt necesare pentru dezvoltarea și vorbim de dezvoltarea Europei până la urmă, nu doar a țării noastre, pentru că, iată, avem foarte mulți absolvenți care pleacă în Uniunea Europeană, avem foarte mulți studenți care vin din Uniunea Europeană în România.
În încheierea manifestărilor de la Iași a fost inaugurată expoziția de hărți cadastrale, care au aparținut cărturarului Gheorghe Asachi. (Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)
