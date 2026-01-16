Ascultă Radio România Iași Live
Atenționare pentru Moldova: Ger și vreme deosebit de rece, cu ghețuș și intensificări ale vântului

Publicat de Gabriela Rotaru, 16 ianuarie 2026, 12:48

INFORMARE METEOROLOGICĂ

Interval de valabilitate: 16 ianuarie, ora 10:00 – 21 ianuarie, ora 10:00

Fenomene vizate: vreme deosebit de rece, ger îndeosebi în timpul nopților și dimineților, ghețuș, intensificări ale vântului

Vremea va deveni deosebit de rece, vineri și sâmbătă, iar noaptea și dimineața va fi ger. Temperaturile minime se vor situa în general între -18 și -8 grade, iar în nordul și centrul Moldovei gerul va persista și pe parcursul zilelor, cu temperaturi între -14 și -10 grade. Se va forma ghețuș. Vântul va avea intensificări trecătoare sâmbăta și duminică, în sudul regiunii, cu viteze în general de 40…50 km/h.

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN

Interval de valabilitate: 16 ianuarie, ora 10:00 – 16 ianuarie, ora 20:00

Fenomene vizate: temperaturi deosebit de scăzute și local ger

Zone afectate: județele Suceava, Botoșani, Iași, Vaslui

În nordul și estul Moldovei vor fi temperaturi deosebit de scăzute, local gerul va persista, iar maximele vor fi de -12…-10 grade.

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN

Interval de valabilitate: 16 ianuarie, ora 20:00 – 17 ianuarie, ora 10:00

Fenomene vizate: ger

Zone afectate: Moldova

În Moldova vremea va fi geroasă. Temperaturile minime se vor situa între -19 și -10 grade, cu cele mai scăzute valori în nordul regiunii.

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN

Interval de valabilitate: 17 ianuarie, ora 10:00 – 17 ianuarie, ora 20:00

Fenomene vizate: temperaturi deosebit de scăzute și ger

Zone afectate: județele Suceava, Neamț, Botoșani, Iași, Vaslui, Galați

În nordul și estul Moldovei va fi ger, cu temperaturi maxime de -14…-10 grade, iar în sud-estul regiunii
vor fi temperaturi deosebit de scăzute, cu valori ce se vor încadra între -10 și -5 grade.

