Atenționare pentru Moldova: Ger și vreme deosebit de rece, cu ghețuș și intensificări ale vântului
Publicat de Gabriela Rotaru, 16 ianuarie 2026, 12:48
INFORMARE METEOROLOGICĂ
Interval de valabilitate: 16 ianuarie, ora 10:00 – 21 ianuarie, ora 10:00
Fenomene vizate: vreme deosebit de rece, ger îndeosebi în timpul nopților și dimineților, ghețuș, intensificări ale vântului
Vremea va deveni deosebit de rece, vineri și sâmbătă, iar noaptea și dimineața va fi ger. Temperaturile minime se vor situa în general între -18 și -8 grade, iar în nordul și centrul Moldovei gerul va persista și pe parcursul zilelor, cu temperaturi între -14 și -10 grade. Se va forma ghețuș. Vântul va avea intensificări trecătoare sâmbăta și duminică, în sudul regiunii, cu viteze în general de 40…50 km/h.
ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN
Interval de valabilitate: 16 ianuarie, ora 10:00 – 16 ianuarie, ora 20:00
Fenomene vizate: temperaturi deosebit de scăzute și local ger
Zone afectate: județele Suceava, Botoșani, Iași, Vaslui
În nordul și estul Moldovei vor fi temperaturi deosebit de scăzute, local gerul va persista, iar maximele vor fi de -12…-10 grade.
ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN
Interval de valabilitate: 16 ianuarie, ora 20:00 – 17 ianuarie, ora 10:00
Fenomene vizate: ger
Zone afectate: Moldova
În Moldova vremea va fi geroasă. Temperaturile minime se vor situa între -19 și -10 grade, cu cele mai scăzute valori în nordul regiunii.
ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN
Interval de valabilitate: 17 ianuarie, ora 10:00 – 17 ianuarie, ora 20:00
Fenomene vizate: temperaturi deosebit de scăzute și ger
Zone afectate: județele Suceava, Neamț, Botoșani, Iași, Vaslui, Galați
În nordul și estul Moldovei va fi ger, cu temperaturi maxime de -14…-10 grade, iar în sud-estul regiunii
vor fi temperaturi deosebit de scăzute, cu valori ce se vor încadra între -10 și -5 grade.