Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » Ateneul Național din Iași, partener în cel mai mare proiect cultural cu finanțare europeană din istoria instituției

Ateneul Național din Iași, partener în cel mai mare proiect cultural cu finanțare europeană din istoria instituției

Ateneul Național din Iași, partener în cel mai mare proiect cultural cu finanțare europeană din istoria instituției

Publicat de Gabriela Rotaru, 7 noiembrie 2025, 09:45

Ateneul Național din Iași intră într-o nouă etapă de dezvoltare culturală internațională, prin demararea celui mai mare proiect cu fonduri nerambursabile din istoria sa – „Reintegrarea cinematografelor publice în viața culturală a Iașului și Chișinăului”, în parteneriat cu Instituția Publică Centrul de Cultură și Artă „Ginta Latină” din Chișinău, Republica Moldova.

 

Proiectul, în valoare totală de 1.665.886,65 euro, este finanțat prin Programul Interreg NEXT România – Republica Moldova și va fi implementat în perioada 2025–2027. Din suma totală, 90% reprezintă fonduri nerambursabile, atrase prin suportul Uniunii Europene.

Bugetul pentru Ateneul Național din Iași se ridică la 403.982,11 euro, din care 363.583,89 euro sunt fonduri externe nerambursabile. Proiectul reprezintă cel mai mare grant atras până acum de instituție.

Proiectul urmărește:
• Reabilitarea fațadei clădirii CCA „Ginta Latină” din Chișinău și crearea unui modern Cinema Hub;
• Organizarea de coproducții teatrale și cinematografice România–Republica Moldova;
• Realizarea de proiecții de film și evenimente culturale comune în Iași și Chișinău;
• Activități culturale accesibile publicului tânăr și comunităților din ambele orașe.

„Pentru Ateneul Național din Iași, acest proiect este un pas definitoriu în deschiderea către cooperare internațională prin cultură. Ne dorim să generăm un impact real și să aducem publicului formate artistice contemporane, accesibile și valoroase,” — Mihai G. Marius Andrei, Manager interimar, Ateneul Național din Iași.

„Prin acest parteneriat ne dorim nu doar să revitalizăm spațiul nostru cultural, ci și să contribuim activ la o rețea de colaborare artistică între România și Republica Moldova. Publicul nostru merită acces la o cultură diversă, vie și modernă,” Nicu Ţărnă, director general IP CCA „Ginta Latină”.

Pentru mai multe informații, vizitați:
🌐 https://www.tfn.md/proiectcinema
🌐 https://www.ateneuiasi.ro/proiect-interreg-next-romd00550/
🌐 www.ro-md.net

Proiect finanțat prin Programul Interreg VI-A NEXT România–Republica Moldova 2021–2027, cofinanțat de Uniunea Europeană.

Programul Interreg VI-A NEXT România–Republica Moldova 2021- 2027 este finanțat de Uniunea Europeană şi co-finanţat de statele participante în program.

Acest material a fost produs cu sprijinul Uniunii Europene. Conţinutul acestui material intră în responsabilitatea Ateneului Național din Iași şi nu reflectă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene sau a structurilor de management ale Programului Interreg VI-A NEXT România – Republica Moldova 2021-2027.

Etichete:
Conferința „MediCult” (IV) la Palatul Culturii din Iași
Prim plan vineri, 7 noiembrie 2025, 10:55

Conferința „MediCult” (IV) la Palatul Culturii din Iași

Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, prin Secția Mediere culturală, Proiecte, Marketing, organizează cea de-a IV-a ediție a...

Conferința „MediCult” (IV) la Palatul Culturii din Iași
Iași: Conferința Științifică Neuroplasticitatea în Era Digitală – Impactul Inteligenței Artificiale asupra Creativității
Prim plan vineri, 7 noiembrie 2025, 10:47

Iași: Conferința Științifică Neuroplasticitatea în Era Digitală – Impactul Inteligenței Artificiale asupra Creativității

Institutul de Cercetare Multidisciplinară în Artă din cadrul Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași, organizează în...

Iași: Conferința Științifică Neuroplasticitatea în Era Digitală – Impactul Inteligenței Artificiale asupra Creativității
Ploi și vânt puternic până duminică în Moldova
Prim plan vineri, 7 noiembrie 2025, 10:30

Ploi și vânt puternic până duminică în Moldova

INFORMARE METEOROLOGICĂ Interval de valabilitate: 7 noiembrie, ora 10 – 9 noiembrie, ora 10 Fenomene vizate: precipitații însemnate cantitativ,...

Ploi și vânt puternic până duminică în Moldova
Zilele Bibliotecii Județene „Mihai Eminescu” Botoșani – o săptămână plină de cărți, povești și creativitate
Prim plan vineri, 7 noiembrie 2025, 10:15

Zilele Bibliotecii Județene „Mihai Eminescu” Botoșani – o săptămână plină de cărți, povești și creativitate

Zilele Bibliotecii Județene „Mihai Eminescu” Botoșani  – 143 de ani de lectură publică la Botoșani! De la inaugurarea sa în data de...

Zilele Bibliotecii Județene „Mihai Eminescu” Botoșani – o săptămână plină de cărți, povești și creativitate
Prim plan vineri, 7 noiembrie 2025, 08:15

(AUDIO) 77 de copii din comuna ieșeană Golăiești învață în regim simultan, în trei sate diferite

77 de copii din comuna ieșeană Golăiești învață în regim simultan, în trei sate diferite. Măsura a fost luată din cauza numărului redus...

(AUDIO) 77 de copii din comuna ieșeană Golăiești învață în regim simultan, în trei sate diferite
Prim plan vineri, 7 noiembrie 2025, 08:11

Vaslui: Preşedintele organizaţiei PNL, Mihai Barbu, plasat sub control judiciar pentru folosirea influenţei

UPDATE ora 19:55 – Premierul Ilie Bolojan a oferit astăzi prima sa reacție în legătură cu întâlnirea de la Guvern cu liderul PNL Vaslui,...

Vaslui: Preşedintele organizaţiei PNL, Mihai Barbu, plasat sub control judiciar pentru folosirea influenţei
Prim plan vineri, 7 noiembrie 2025, 06:36

Corul Madrigal în Turneul extraordinar de Crăciun 2025

În perioada 3 – 21 decembrie 2025, Corul Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin” va susține Turneul extraordinar...

Corul Madrigal în Turneul extraordinar de Crăciun 2025
Prim plan vineri, 7 noiembrie 2025, 06:15

Fă-ți agenda pentru weekend cu Les Films de Cannes à Iași!

Toamna ieșeană se colorează din nou în nuanțe de cinema de autor! Les Films de Cannes à Iași revine între 7 și 9 noiembrie la Cinema Ateneu,...

Fă-ți agenda pentru weekend cu Les Films de Cannes à Iași!