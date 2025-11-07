Ateneul Național din Iași, partener în cel mai mare proiect cultural cu finanțare europeană din istoria instituției

Ateneul Național din Iași intră într-o nouă etapă de dezvoltare culturală internațională, prin demararea celui mai mare proiect cu fonduri nerambursabile din istoria sa – „Reintegrarea cinematografelor publice în viața culturală a Iașului și Chișinăului”, în parteneriat cu Instituția Publică Centrul de Cultură și Artă „Ginta Latină” din Chișinău, Republica Moldova.

Proiectul, în valoare totală de 1.665.886,65 euro, este finanțat prin Programul Interreg NEXT România – Republica Moldova și va fi implementat în perioada 2025–2027. Din suma totală, 90% reprezintă fonduri nerambursabile, atrase prin suportul Uniunii Europene.

Bugetul pentru Ateneul Național din Iași se ridică la 403.982,11 euro, din care 363.583,89 euro sunt fonduri externe nerambursabile. Proiectul reprezintă cel mai mare grant atras până acum de instituție.

Proiectul urmărește:

• Reabilitarea fațadei clădirii CCA „Ginta Latină” din Chișinău și crearea unui modern Cinema Hub;

• Organizarea de coproducții teatrale și cinematografice România–Republica Moldova;

• Realizarea de proiecții de film și evenimente culturale comune în Iași și Chișinău;

• Activități culturale accesibile publicului tânăr și comunităților din ambele orașe.

„Pentru Ateneul Național din Iași, acest proiect este un pas definitoriu în deschiderea către cooperare internațională prin cultură. Ne dorim să generăm un impact real și să aducem publicului formate artistice contemporane, accesibile și valoroase,” — Mihai G. Marius Andrei, Manager interimar, Ateneul Național din Iași.

„Prin acest parteneriat ne dorim nu doar să revitalizăm spațiul nostru cultural, ci și să contribuim activ la o rețea de colaborare artistică între România și Republica Moldova. Publicul nostru merită acces la o cultură diversă, vie și modernă,” Nicu Ţărnă, director general IP CCA „Ginta Latină”.

Pentru mai multe informații, vizitați:

🌐 https://www.tfn.md/proiectcinema

🌐 https://www.ateneuiasi.ro/proiect-interreg-next-romd00550/

🌐 www.ro-md.net

Proiect finanțat prin Programul Interreg VI-A NEXT România–Republica Moldova 2021–2027, cofinanțat de Uniunea Europeană.

Programul Interreg VI-A NEXT România–Republica Moldova 2021- 2027 este finanțat de Uniunea Europeană şi co-finanţat de statele participante în program.

Acest material a fost produs cu sprijinul Uniunii Europene. Conţinutul acestui material intră în responsabilitatea Ateneului Național din Iași şi nu reflectă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene sau a structurilor de management ale Programului Interreg VI-A NEXT România – Republica Moldova 2021-2027.