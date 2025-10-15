Ascultă Radio România Iași Live
Astăzi se încheie sărbătorile prilejuite de Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva.

Moaștele Sfântului Grigore Palama au fost retrimise în această dimineață în Grecia, de unde au fost aduse pe 11 octombrie.

Urmează ca racla cu moaștele Sfintei Parascheva să fie reintrodusă în Catedrala Mitropolitană, pe măsură ce numărul credincioșilor care stau la rând este tot mai mic.

La ora 13:00, aproximativ 3.500 de persoane așteaptă  să ajungă la racla depusă în curtea Catedralei Mitropolitane.

Peste 200 de mii de pelerini s-au închinat la cei doi sfinți de la începutul pelerinajului. (Radio Iași/ FOTO radioiasi.ro)

