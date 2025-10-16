Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » Astăzi au început Zilele Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Instituția împlinește 165 de ani de la înființare

16 octombrie 2025

Zilele Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași au început astăzi prin intermediul unui eveniment organizat de Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, manifestare intitulată ”Globalizare și educație academică în economie și administrarea afacerilor”.
Rectorul universității, Liviu George Maha, a declarat că în această perioadă în toate cele 15 facultăți, institute de cercetare și în liceul universității sunt organizate manifestări care marchează 165 de ani de la înfiinșarea universității.
Prima dezbatere a avut loc la Facultatea de economie și a abordat o serie de teme legate de dezechilibrele macroeconomice actuale, integrarea țărilor în Uniune a Europeană, fluxurile mondiale de mărfuri, accentul fiind pus pe inteligența artificială și implicațiile acesteia în cotidian.
Rectorul Liviu George Maha: Conferința organizată de Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor accentuează o altă dimensiune, cea legată de consecvență, deja putem vorbi de o tradiție, este o conferință cu anvergură națională și internațională, cu teme abordate dintre cele atât care țin de fundamentele științei economice în general, dar și cele care corespund unor provocări actuale. Pe de altă parte, vreau să subliniez abordarea unor teme interdisciplinare, nu de puține ori, speech-uri, deci lectori, principali în cadrul, mai ales a sesiunilor plânare, de deschidere a conferinței, au fost personalități din domenii mai puțin apropiate științelor economice. Științele economice au acest atribut al unei oferte, a unei generozități în a interacționa cu alte domenii, de aceea salut colaborarea cu Academia Română și faptul că domnul președinte Ioan Aurel Pop, președintele Academiei Române, este unul dintre speech-uri.

(Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)
