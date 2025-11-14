APAVITAL Iași va trece la citirea și facturarea lunară a consumului de apă începând cu 1 ianuarie 2026

Publicat de Gabriela Rotaru, 14 noiembrie 2025, 14:46

Societatea APAVITAL S.A. aduce la cunoștința utilizatorilor serviciului public de alimentare cu apă și canalizare că, începând cu data de 1 ianuarie 2026, citirea contoarelor de apă se va realiza lunar, iar facturile vor fi emise și transmise cu aceeași periodicitate.

Această măsură a fost adoptată ca răspuns la solicitările utilizatorilor, având drept scop optimizarea procesului de monitorizare a consumului și a plăților, precum și alinierea la practicile curente ale altor furnizori de servicii publice esențiale.

Deși implementarea acestei modificări implică costuri suplimentare pentru operator, beneficiile pentru utilizatori sunt semnificative, contribuind la o mai bună gestionare a consumului de apă, un control financiar sporit și o relație contractuală mai transparentă între operator și utilizator.

Adoptarea sistemului de facturare lunară aduce o serie de beneficii semnificative pentru utilizatori.

Avantajele implementării facturării lunare sunt următoarele:

 Asigurarea unei monitorizări continue și eficiente a consumului. Facturarea lunară permite urmărirea consumului de apă, facilitând identificarea rapidă a eventualelor pierderi sau consumuri neobișnuite.

 Administrarea eficientă a bugetului personal. Prin primirea lunară a facturilor, utilizatorii pot planifica mai ușor cheltuielile și pot menține un control mai bun asupra fluxului financiar al gospodăriei.

 Prevenirea și controlul eficient al eventualelor datorii, pentru o gestionare financiară sigură și echilibrată. Plata lunară a consumului real contribuie la evitarea acumulării sumelor restante și permite aplicarea din timp a măsurilor de prevenție financiară.

 Crearea unui cadru financiar echilibrat și benefic. Facturarea lunară asigură un flux de numerar constant, diminuând riscul de dezechilibre financiare atât pentru operator, cât și pentru utilizatori.

 Simplificarea procesului de transmitere a indexului. Eliminarea obligativității transmiterii indexului doar în anumite luni (pare sau impare) reduce complexitatea procesului și minimizează riscul apariției erorilor de raportare.

 Claritate și stabilitate în fiecare decizie. Implementarea acestui sistem contribuie la imbunățirea relațiilor contractuale dintre operator și utilizator, oferind o metodologie de citire și facturare mai clară și mai previzibilă.

 Proceduri simplificate și eficiente, care facilitează interacțiunea și satisfacția utilizatorului. Facturarea lunară permite o gestionare mai precisă a datelor de consum prin emiterea facturilor exacte, primite la timp, simplificând astfel plata și monitorizarea cheltuielilor.

APAVITAL va continua să dezvolte și să diversifice serviciile oferite utilizatorilor, utilizând toate instrumentele și resursele disponibile.