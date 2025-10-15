Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » Alexandru Rafila: Trebuie verificat tot ce a fost avizat la Spitalul de Copii Iași

Alexandru Rafila: Trebuie verificat tot ce a fost avizat la Spitalul de Copii Iași

Alexandru Rafila: Trebuie verificat tot ce a fost avizat la Spitalul de Copii Iași

Publicat de Gabriela Rotaru, 15 octombrie 2025, 17:50

La inaugurarea laboratorului de neuroradiologie de la Spitalul de Neurochirurgie din Iași a fost prezent și fostul ministru al Sănătății, deputatul PSD Alexandru Rafila.

El a subliniat, cu acest prilej, necesitatea modernizării spitalelor regionale specializate pe diverse patologii.

Referindu-se la situația de la Spitalul de Copii ”Sfânta Maria” din Iași, unde 7 copii au murit în urma unor infecții nosocomiale, Alexandru Rafila a opinat că la această unitate trebuie verificat în amănunt dacă elementele avizate de Direcția de Sănătate Publică la finalizarea lucrărilor se regăsesc, în fizic, în saloanele de la ATI.

Alexandru Rafila: Discutăm de o construcție nouă care a fost finalizată în urmă cu 2 ani de zile, o investiție majoră pentru un spital tot așa cu responsabilități regionale pentru care există și aici vreau să vă spun, cunosc foarte bine ce calitate de profesioniști există în acest spital și e păcat să compromitem activitatea profesională a acestor oameni cu chestiuni de genul acesta administrative care nu fac altceva decât să prelungească incertitudinea și să scadă încrederea în sistemul de sănătate. Deci, repet, trebuie să fim siguri că toate elementele care au existat contractate și avizate de DSP se regăsesc în varianta finală a spitalului, despre asta este vorba, despre nimic altceva.

 

(Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)

Etichete:
Neamţ: Directorul DSP a fost demis din funcţie de ministrul Sănătăţii
Prim plan miercuri, 15 octombrie 2025, 18:00

Neamţ: Directorul DSP a fost demis din funcţie de ministrul Sănătăţii

Radu Firăstrău a fost demis, miercuri, din funcţia de director al Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) Neamţ, de ministrul Sănătăţii,...

Neamţ: Directorul DSP a fost demis din funcţie de ministrul Sănătăţii
Suceava: Alertă de incendiu la un spital din cartierul Burdujeni
Prim plan miercuri, 15 octombrie 2025, 16:40

Suceava: Alertă de incendiu la un spital din cartierul Burdujeni

Pompierii din Suceava s-au deplasat, miercuri, cu două autospeciale de stingere a incendiilor, cu un echipaj de descarcerare, dar şi o ambulanţă...

Suceava: Alertă de incendiu la un spital din cartierul Burdujeni
Proiectul de lege privind plata pensiilor private a fost adoptat de Camera Deputaţilor
Prim plan miercuri, 15 octombrie 2025, 14:24

Proiectul de lege privind plata pensiilor private a fost adoptat de Camera Deputaţilor

Proiectul de lege privind plata pensiilor private a fost adoptat, în calitate de for decizional, de Camera Deputaţilor, cu 178 de voturi pentru, 64...

Proiectul de lege privind plata pensiilor private a fost adoptat de Camera Deputaţilor
Control vamal coordonat la punctul de trecere a frontierei de la Sculeni, între Republica Moldova şi România
Prim plan miercuri, 15 octombrie 2025, 14:21

Control vamal coordonat la punctul de trecere a frontierei de la Sculeni, între Republica Moldova şi România

Un control vamal coordonat va fi instituit şi la punctul de trecere de la Sculeni, între Republica Moldova şi România, conform unei decizii a...

Control vamal coordonat la punctul de trecere a frontierei de la Sculeni, între Republica Moldova şi România
Prim plan miercuri, 15 octombrie 2025, 14:17

(AUDIO) Laborator modern de neuroradiologie intervențională, inaugurat la Spitalul de Neurochirurgie din Iași

La Spitalul Clinic de Urgență ‘Profesor Doctor Nicolae Oblu’ din Iași a fost inaugurat, astăzi, unul dintre cele mai moderne...

(AUDIO) Laborator modern de neuroradiologie intervențională, inaugurat la Spitalul de Neurochirurgie din Iași
Prim plan miercuri, 15 octombrie 2025, 14:02

Leul s-a depreciat, miercuri, în raport cu euro, dar a crescut faţă de dolarul american

Moneda naţională s-a depreciat miercuri, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0885 lei, în urcare...

Leul s-a depreciat, miercuri, în raport cu euro, dar a crescut faţă de dolarul american
Prim plan miercuri, 15 octombrie 2025, 13:48

Astăzi se încheie sărbătorile prilejuite de Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva

Astăzi se încheie sărbătorile prilejuite de Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva. Moaștele Sfântului Grigore Palama au fost retrimise în...

Astăzi se încheie sărbătorile prilejuite de Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva
Prim plan miercuri, 15 octombrie 2025, 11:43

Trei cutremure de intensitate medie în România

Două cutremure de pământ au avut loc în această dimineaţă în România. Primul seism s-a produs la ora 7 şi 57 de minute, în judeţul Satu...

Trei cutremure de intensitate medie în România