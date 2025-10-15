Alexandru Rafila: Trebuie verificat tot ce a fost avizat la Spitalul de Copii Iași

Publicat de Gabriela Rotaru, 15 octombrie 2025, 17:50

La inaugurarea laboratorului de neuroradiologie de la Spitalul de Neurochirurgie din Iași a fost prezent și fostul ministru al Sănătății, deputatul PSD Alexandru Rafila.

El a subliniat, cu acest prilej, necesitatea modernizării spitalelor regionale specializate pe diverse patologii.

Referindu-se la situația de la Spitalul de Copii ”Sfânta Maria” din Iași, unde 7 copii au murit în urma unor infecții nosocomiale, Alexandru Rafila a opinat că la această unitate trebuie verificat în amănunt dacă elementele avizate de Direcția de Sănătate Publică la finalizarea lucrărilor se regăsesc, în fizic, în saloanele de la ATI.

Alexandru Rafila: Discutăm de o construcție nouă care a fost finalizată în urmă cu 2 ani de zile, o investiție majoră pentru un spital tot așa cu responsabilități regionale pentru care există și aici vreau să vă spun, cunosc foarte bine ce calitate de profesioniști există în acest spital și e păcat să compromitem activitatea profesională a acestor oameni cu chestiuni de genul acesta administrative care nu fac altceva decât să prelungească incertitudinea și să scadă încrederea în sistemul de sănătate. Deci, repet, trebuie să fim siguri că toate elementele care au existat contractate și avizate de DSP se regăsesc în varianta finală a spitalului, despre asta este vorba, despre nimic altceva.

(Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)