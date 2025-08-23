Ascultă Radio România Iași Live
Actorul Toma Caragiu omagiat la Colegiul Național Ferdinand Bacău

Publicat de Gabriela Rotaru, 23 august 2025, 07:39 / actualizat: 23 august 2025, 9:16

La Colegiul Național Ferdinand din Bacău a avut loc, ieri, o scurtă evocare a marelui actor Toma Caragiu. Evenimentul face parte din proiectul aniversar „Toma Caragiu – 100 de ani”, desfășurat pe parcursul acestui an, și reprezintă un omagiu adus uneia dintre cele mai marcante figuri ale teatrului și cinematografiei românești.

Marele om de cultură a învățat câțiva ani la liceul băcăuan, iar acest aspect din biografia lui Toma Caragiu a fost amintit de profeserul Ioan Dănilă.

(Radio Iași/ Gabriel Pop/ FOTO Gabriel Pop)

