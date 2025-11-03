350 de poduri din județul Neamț, verificate de o comisie de specialitate

Publicat de Gabriela Rotaru, 3 noiembrie 2025, 11:16

350 de poduri rutiere din județul Neamt au fost verificate de o comisie constituită prin ordin de prefect.

Fiecare construcție a fost analizată și au fost întocmite fișe tehnice detaliate și fotografii care atestă starea reală a elementelor structurale.

Sunt poduri din anii ’70 la care nu s-au făcut niciun fel de lucrări pentru siguranța traficului iar drumurile montane care traversează județul Neamț prezintă cele mai mari riscuri.

Corespondenta noastră, Gianina Buftea are detalii: Cele mai vechi structuri sunt construite în anii 70-80 și se află pe drumul național 12C, Bicaz, Lacul Roșu, unde 10 din 11 poduri au depășit durata normală de exploatare.

Prefectul județului Neamț, Adrian Băurceanu: În ceea ce privește podurile aflate în gestiunea celor de la drumuri naționale, inventariate, au fost numărți 120 și de asemenea s-au analizat și circa 230 de poduri care sunt județene. Principalele probleme au fost constatate pe drumurile și podurile naționale, cu o stare de alarmare pe circa 9 poduri aflate în jurisdicția DRDP Iași. Cele mai multe poduri cu probleme au fost identificate pe DN 15C. Aici avem șapte poduri care sunt într-o stare tehnică gravă, de asemenea avem și două poduri într-o stare tehnică gravă de pe DN 15B. În ceea ce privește starea drumurilor județene, situația este mult diferită în sensul pozitiv, pentru că s-au făcut investiții mai multe în ultimii ani și avem o stare satisfăcătoare a podurilor județene. Repet, cele mai multe probleme s-au identificat pe podurile aflate în jurisdicția DRDP Iași.

Reporter: Reprezentanții drumurilor naționale au timp două săptămâni pentru a face o ierarhie a celor mai avariate trei poduri existente pe drumurile naționale de pe raza județului Neamț, pentru a se obține finanțare de reabilitare a acestora în anul financiar 2026.

(Radio Iași/ Gianina Buftea/ FOTO imagine ilustrativă/radioiasi.ro)