Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » 350 de poduri din județul Neamț, verificate de o comisie de specialitate

350 de poduri din județul Neamț, verificate de o comisie de specialitate

350 de poduri din județul Neamț, verificate de o comisie de specialitate

Publicat de Gabriela Rotaru, 3 noiembrie 2025, 11:16

350 de poduri rutiere din județul Neamt au fost verificate de o comisie constituită prin ordin de prefect.

Fiecare construcție a fost analizată și au fost întocmite fișe tehnice detaliate și fotografii care atestă starea reală a elementelor structurale.

Sunt poduri din anii ’70 la care nu s-au făcut niciun fel de lucrări pentru siguranța traficului iar drumurile montane care traversează județul Neamț prezintă cele mai mari riscuri.

Corespondenta noastră, Gianina Buftea are detalii:  Cele mai vechi structuri sunt construite în anii 70-80 și se află pe drumul național 12C, Bicaz, Lacul Roșu, unde 10 din 11 poduri au depășit durata normală de exploatare.

Prefectul județului Neamț, Adrian Băurceanu: În ceea ce privește podurile aflate în gestiunea celor de la drumuri naționale, inventariate, au fost numărți 120 și de asemenea s-au analizat și circa 230 de poduri care sunt județene. Principalele probleme au fost constatate pe drumurile și podurile naționale, cu o stare de alarmare pe circa 9 poduri aflate în jurisdicția DRDP Iași. Cele mai multe poduri cu probleme au fost identificate pe DN 15C. Aici avem șapte poduri care sunt într-o stare tehnică gravă, de asemenea avem și două poduri într-o stare tehnică gravă de pe DN 15B. În ceea ce privește starea drumurilor județene, situația este mult diferită în sensul pozitiv, pentru că s-au făcut investiții mai multe în ultimii ani și avem o stare satisfăcătoare a podurilor județene. Repet, cele mai multe probleme s-au identificat pe podurile aflate în jurisdicția DRDP Iași.

Reporter: Reprezentanții drumurilor naționale au timp două săptămâni pentru a face o ierarhie a celor mai avariate trei poduri existente pe drumurile naționale de pe raza județului Neamț, pentru a se obține finanțare de reabilitare a acestora în anul financiar 2026.

(Radio Iași/ Gianina Buftea/ FOTO imagine ilustrativă/radioiasi.ro)

Etichete:
Rămăşiţele lui Grigore Alexandru Ghica vor fi aduse din Franţa şi reînhumate la Iaşi pe 13 noiembrie
Prim plan luni, 3 noiembrie 2025, 12:16

Rămăşiţele lui Grigore Alexandru Ghica vor fi aduse din Franţa şi reînhumate la Iaşi pe 13 noiembrie

Rămăşiţele pământeşti ale ultimului domnitor al Principatului Moldovei, Grigore Alexandru Ghica, vor fi readuse în ţară, din Franța, şi...

Rămăşiţele lui Grigore Alexandru Ghica vor fi aduse din Franţa şi reînhumate la Iaşi pe 13 noiembrie
Melisa, o fetiță de 12 ani din Iași, luptă cu o boală rară și are nevoie de ajutor pentru tratament
Prim plan luni, 3 noiembrie 2025, 11:44

Melisa, o fetiță de 12 ani din Iași, luptă cu o boală rară și are nevoie de ajutor pentru tratament

Melisa Pântiru, o fetiță de 12 ani din Iași, se confruntă cu o boală rară care îi afectează grav sistemul imunitar. După numeroase...

Melisa, o fetiță de 12 ani din Iași, luptă cu o boală rară și are nevoie de ajutor pentru tratament
Second World Summit for Social Development: Europa, în prim-planul dialogului global despre politici sociale (Doha, 3–6 noiembrie 2025)
Prim plan luni, 3 noiembrie 2025, 11:00

Second World Summit for Social Development: Europa, în prim-planul dialogului global despre politici sociale (Doha, 3–6 noiembrie 2025)

Astăzi a început la Doha Second World Summit for Social Development (a doua ediție a Summitului Mondial pentru Dezvoltare Socială), cel mai...

Second World Summit for Social Development: Europa, în prim-planul dialogului global despre politici sociale (Doha, 3–6 noiembrie 2025)
Se plantează la Voinești, județul Iași! Georgiana Arsene, inginer silvic, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan
Prim plan luni, 3 noiembrie 2025, 10:32

Se plantează la Voinești, județul Iași! Georgiana Arsene, inginer silvic, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Se plantează la Voinești, județul Iași!   Vineri, 7 noiembrie, se plantează fapte bune la Voinești! Acțiunea face parte din proiectul...

Se plantează la Voinești, județul Iași! Georgiana Arsene, inginer silvic, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan
Prim plan luni, 3 noiembrie 2025, 10:15

Incubator Radio România Iași – „Aici Creștem Oameni de Radio” – ediția 2025 – 2026

Incubator Radio România Iași – „Aici Creștem Oameni de Radio” Incubatorul a revenit pentru ediția 2025 – 2026! Cei doi...

Incubator Radio România Iași – „Aici Creștem Oameni de Radio” – ediția 2025 – 2026
Prim plan luni, 3 noiembrie 2025, 10:08

Bozankaya continuă livrările de vehicule către România într-un ritm accelerat

Bozankaya, producător de sisteme electrice de transport public, continuă livrările către România într-un ritm accelerat, în cadrul...

Bozankaya continuă livrările de vehicule către România într-un ritm accelerat
Prim plan luni, 3 noiembrie 2025, 08:01

TVR Iași aniversează astăzi 34 de ani de emisie

TVR Iași, postul regional al Societății Române de Televiziune, care emite în regiunea Moldovei, sărbătorește astăzi 34 de ani de emisie. TVR...

TVR Iași aniversează astăzi 34 de ani de emisie
Prim plan luni, 3 noiembrie 2025, 07:51

(UPDATE) Cel puţin 20 de morţi şi peste 320 de răniţi în urma cutremurului din nordul Afganistanului

UPDATE ora 07:50 –  Un puternic seism, cu magnitudinea 6,3 grade pe scara Richter, s-a produs în nordul Afganistanului, în apropiere de...

(UPDATE) Cel puţin 20 de morţi şi peste 320 de răniţi în urma cutremurului din nordul Afganistanului