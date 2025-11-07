Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Zilele Bibliotecii Județene „Mihai Eminescu” Botoșani – o săptămână plină de cărți, povești și creativitate

Zilele Bibliotecii Județene „Mihai Eminescu” Botoșani – o săptămână plină de cărți, povești și creativitate

Zilele Bibliotecii Județene „Mihai Eminescu” Botoșani – o săptămână plină de cărți, povești și creativitate

Publicat de Gabriela Rotaru, 7 noiembrie 2025, 10:15

Zilele Bibliotecii Județene „Mihai Eminescu” Botoșani  – 143 de ani de lectură publică la Botoșani!

De la inaugurarea sa în data de 14 noiembrie 1882, din inițiativa primarului Th. Boian, Biblioteca Județeană „Mihai Eminescu” a fost un pilon al culturii și educației în Botoșani. Pentru a marca cei 143 de ani de la înființare, în perioada 10 – 14 noiembrie 2025, instituția organizează „Zilele Bibliotecii 2025” – o săptămână plină de expoziții, activități și manifestări culturale diverse.

Pe parcursul întregii săptămâni, vizitatorii vor putea descoperi expoziții care pun în valoare colecțiile bibliotecii și celebrează cultura. Astfel, în holul bibliotecii va fi prezentată expoziția „Autografe celebre în colecțiile Bibliotecii Județene «Mihai Eminescu» Botoșani”, cu autografe ale unor personalități marcante ale culturii române, precum Nicolae Iorga, Vasile Alecsandri, Titu Maiorescu și Perpessicius. Secția de împrumut carte pentru adulți găzduiește expozițiile „La pas prin bibliotecile lumii”, „Colecția Biblioteca Polirom” și „Cărți vesele pentru zile ploioase”, iar Filiala nr. 2 Grivița prezintă „Biblioteca păcii – locul unde inimile zâmbesc” și „Sănătatea începe cu o carte bună”, aducând inspirație tinerelor generații.

Suita de manifestări cuprinde și numeroase activități dedicate copiilor și tinerilor, desfășurate în filialele bibliotecii, precum „Biblioteca, căsuța poveștilor copilăriei” și „Biblioteca – universul copiilor” (Filiala nr. 1 Primăverii, cu participarea elevilor de la Școala nr. 13 și Școala nr. 7)

Filiala nr. 2 Grivița va fi gazda pentru „Ora poveștilor cu invitați speciali” (participă preșcolari de la Grădinița PP nr. 22), „Citim, visăm, descoperim – Ziua bibliotecii” (participă elevi de la Școala „Elena Rareș”) și pentru „Copacii în care creșteau cărți” (participă elevi de la Liceul Pedagogic „Nicolae Iorga”).

Activitățile „Les valeurs de la famille” și „Clubul micilor cititori – Cei trei purceluși / The Three Pigs” vor împrieteni elevii Școlii nr. 17 și preșcolarii de la Grădinița PP nr. 5 cu lectura, în cadrul plin de culoare al Filialei de limbi străine.

Evenimentul va prilejui, de asemenea, publicarea a trei materiale dedicate patrimoniului și istoricului Bibliotecii Județene „Mihai Eminescu”. Grupate sub titlul ”Povești printre rânduri”, articolele „Luminători ai limbii române din Nordul Moldovei: Alexandru Graur și Eugen Coșeriu”, „Pași în istoria Bibliotecii Județene «Mihai Eminescu» Botoșani. Ștampile inedite” și „Un tezaur în orașul lui Eminescu” realizate de Iulian Moldovanu vor aduce cititorilor informații inedite despre valorile culturale și istorice ale instituției.

Săptămâna dedicată Zilelor Bibliotecii Județene „Mihai Eminescu” Botoșani se anunță a fi o celebrare a culturii, cunoașterii și descoperirii, un moment menit să inspire și să apropie comunitatea de carte și tradiția culturală a acestor meleaguri.  (Comunicat Biblioteca Judeţeană „Mihai Eminescu” / FOTO bibliotecabotosani.ro)

Etichete:
Conferința „MediCult” (IV) la Palatul Culturii din Iași
Prim plan vineri, 7 noiembrie 2025, 10:55

Conferința „MediCult” (IV) la Palatul Culturii din Iași

Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, prin Secția Mediere culturală, Proiecte, Marketing, organizează cea de-a IV-a ediție a...

Conferința „MediCult” (IV) la Palatul Culturii din Iași
Iași: Conferința Științifică Neuroplasticitatea în Era Digitală – Impactul Inteligenței Artificiale asupra Creativității
Prim plan vineri, 7 noiembrie 2025, 10:47

Iași: Conferința Științifică Neuroplasticitatea în Era Digitală – Impactul Inteligenței Artificiale asupra Creativității

Institutul de Cercetare Multidisciplinară în Artă din cadrul Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași, organizează în...

Iași: Conferința Științifică Neuroplasticitatea în Era Digitală – Impactul Inteligenței Artificiale asupra Creativității
Ploi și vânt puternic până duminică în Moldova
Prim plan vineri, 7 noiembrie 2025, 10:30

Ploi și vânt puternic până duminică în Moldova

INFORMARE METEOROLOGICĂ Interval de valabilitate: 7 noiembrie, ora 10 – 9 noiembrie, ora 10 Fenomene vizate: precipitații însemnate cantitativ,...

Ploi și vânt puternic până duminică în Moldova
Ateneul Național din Iași, partener în cel mai mare proiect cultural cu finanțare europeană din istoria instituției
Prim plan vineri, 7 noiembrie 2025, 09:45

Ateneul Național din Iași, partener în cel mai mare proiect cultural cu finanțare europeană din istoria instituției

Ateneul Național din Iași intră într-o nouă etapă de dezvoltare culturală internațională, prin demararea celui mai mare proiect cu fonduri...

Ateneul Național din Iași, partener în cel mai mare proiect cultural cu finanțare europeană din istoria instituției
Prim plan vineri, 7 noiembrie 2025, 08:15

(AUDIO) 77 de copii din comuna ieșeană Golăiești învață în regim simultan, în trei sate diferite

77 de copii din comuna ieșeană Golăiești învață în regim simultan, în trei sate diferite. Măsura a fost luată din cauza numărului redus...

(AUDIO) 77 de copii din comuna ieșeană Golăiești învață în regim simultan, în trei sate diferite
Prim plan vineri, 7 noiembrie 2025, 08:11

Vaslui: Preşedintele organizaţiei PNL, Mihai Barbu, plasat sub control judiciar pentru folosirea influenţei

UPDATE ora 19:55 – Premierul Ilie Bolojan a oferit astăzi prima sa reacție în legătură cu întâlnirea de la Guvern cu liderul PNL Vaslui,...

Vaslui: Preşedintele organizaţiei PNL, Mihai Barbu, plasat sub control judiciar pentru folosirea influenţei
Prim plan vineri, 7 noiembrie 2025, 06:36

Corul Madrigal în Turneul extraordinar de Crăciun 2025

În perioada 3 – 21 decembrie 2025, Corul Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin” va susține Turneul extraordinar...

Corul Madrigal în Turneul extraordinar de Crăciun 2025
Prim plan vineri, 7 noiembrie 2025, 06:15

Fă-ți agenda pentru weekend cu Les Films de Cannes à Iași!

Toamna ieșeană se colorează din nou în nuanțe de cinema de autor! Les Films de Cannes à Iași revine între 7 și 9 noiembrie la Cinema Ateneu,...

Fă-ți agenda pentru weekend cu Les Films de Cannes à Iași!