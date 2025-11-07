Zilele Bibliotecii Județene „Mihai Eminescu” Botoșani – o săptămână plină de cărți, povești și creativitate

Publicat de Gabriela Rotaru, 7 noiembrie 2025, 10:15

Zilele Bibliotecii Județene „Mihai Eminescu” Botoșani – 143 de ani de lectură publică la Botoșani!

De la inaugurarea sa în data de 14 noiembrie 1882, din inițiativa primarului Th. Boian, Biblioteca Județeană „Mihai Eminescu” a fost un pilon al culturii și educației în Botoșani. Pentru a marca cei 143 de ani de la înființare, în perioada 10 – 14 noiembrie 2025, instituția organizează „Zilele Bibliotecii 2025” – o săptămână plină de expoziții, activități și manifestări culturale diverse.

Pe parcursul întregii săptămâni, vizitatorii vor putea descoperi expoziții care pun în valoare colecțiile bibliotecii și celebrează cultura. Astfel, în holul bibliotecii va fi prezentată expoziția „Autografe celebre în colecțiile Bibliotecii Județene «Mihai Eminescu» Botoșani”, cu autografe ale unor personalități marcante ale culturii române, precum Nicolae Iorga, Vasile Alecsandri, Titu Maiorescu și Perpessicius. Secția de împrumut carte pentru adulți găzduiește expozițiile „La pas prin bibliotecile lumii”, „Colecția Biblioteca Polirom” și „Cărți vesele pentru zile ploioase”, iar Filiala nr. 2 Grivița prezintă „Biblioteca păcii – locul unde inimile zâmbesc” și „Sănătatea începe cu o carte bună”, aducând inspirație tinerelor generații.

Suita de manifestări cuprinde și numeroase activități dedicate copiilor și tinerilor, desfășurate în filialele bibliotecii, precum „Biblioteca, căsuța poveștilor copilăriei” și „Biblioteca – universul copiilor” (Filiala nr. 1 Primăverii, cu participarea elevilor de la Școala nr. 13 și Școala nr. 7)

Filiala nr. 2 Grivița va fi gazda pentru „Ora poveștilor cu invitați speciali” (participă preșcolari de la Grădinița PP nr. 22), „Citim, visăm, descoperim – Ziua bibliotecii” (participă elevi de la Școala „Elena Rareș”) și pentru „Copacii în care creșteau cărți” (participă elevi de la Liceul Pedagogic „Nicolae Iorga”).

Activitățile „Les valeurs de la famille” și „Clubul micilor cititori – Cei trei purceluși / The Three Pigs” vor împrieteni elevii Școlii nr. 17 și preșcolarii de la Grădinița PP nr. 5 cu lectura, în cadrul plin de culoare al Filialei de limbi străine.

Evenimentul va prilejui, de asemenea, publicarea a trei materiale dedicate patrimoniului și istoricului Bibliotecii Județene „Mihai Eminescu”. Grupate sub titlul ”Povești printre rânduri”, articolele „Luminători ai limbii române din Nordul Moldovei: Alexandru Graur și Eugen Coșeriu”, „Pași în istoria Bibliotecii Județene «Mihai Eminescu» Botoșani. Ștampile inedite” și „Un tezaur în orașul lui Eminescu” realizate de Iulian Moldovanu vor aduce cititorilor informații inedite despre valorile culturale și istorice ale instituției.

Săptămâna dedicată Zilelor Bibliotecii Județene „Mihai Eminescu” Botoșani se anunță a fi o celebrare a culturii, cunoașterii și descoperirii, un moment menit să inspire și să apropie comunitatea de carte și tradiția culturală a acestor meleaguri. (Comunicat Biblioteca Judeţeană „Mihai Eminescu” / FOTO bibliotecabotosani.ro)