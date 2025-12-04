Ascultă Radio România Iași Live
Zboruri de antrenament la joasă altitudine, în regim supersonic, pe întreg teritoriul ţării

Publicat de Andreea Drilea, 4 decembrie 2025, 10:50

Aeronave ale Forţelor Aeriene Române, germane şi ale Statelor Unite vor efectua până luni, 8 decembrie, zboruri de antrenament la joasă altitudine, în regim supersonic, pe întreg teritoriul ţării.

Exerciţiile folosesc tehnica aliată dislocată în Baza Aeriană „Mihail Kogălniceanu” şi se vor derula cu limitarea, pe cât posibil, a impactului fonic asupra populaţiei. Antrenamentele urmăresc creşterea capacităţii de reacţie a personalului aeronautic.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

