Vrancea – Două femei suspectate de botulism sunt spitalizate, după ce ar fi consumat produse alimentare conservate

Publicat de Gabriela Rotaru, 12 decembrie 2025, 22:33 / actualizat: 13 decembrie 2025, 10:56

UPDATE – Două femei din judeţul Vrancea care ar fi consumat produse alimentare conservate sunt acum suspectate de botulism şi au fost internate în spital.

În urma anchetei epidemiologice s-a constatat că cele două persoane nu au consumat acelaşi tip de conservă şi că nu există legătură între cazuri. Despre starea pacientelor, are detalii medicul epidemiolog Janina Lazăr, de la Direcţia Judeţeană de Sănătate Publică.

Janina Lazăr: Una dintre paciente a fost transferată, la rugămintea familiei, la Spitalul de Boli Tropicale „Victor Babeş” Bucureşti; a plecat stabilă. Cea de-a doua pacientă a rămas la Focşani, este internată pe secţia ATI şi medicii sunt rezervaţi vizavi de evoluţia doamnei. De la fiecare pacientă s-a prelevat câte o probă de sânge pentru identificarea prin laborator, iar în cazul uneia din ele s-au găsit şi o serie de alimente care ar putea să fie posibil contaminate şi care au fost ridicate de medicii veterinari.

Realizator: Deşi cazurile de botulism sunt rare, boala reprezintă o urgenţă medicală, întrucât poate duce la paralizie musculară progresivă şi chiar la deces, în lipsa tratamentului prompt. Afecţiunea este provocată de o toxină extrem de periculoasă, produsă de o bacterie care apare frecvent în conserve preparate în casă, sterilizate necorespunzător, alimente păstrate fără oxigen sau produse fermentate şi afumate depozitate incorect.

Două cazuri suspecte de botulism au fost raportate în judeţul Vrancea în intervalul 10 – 11 decembrie, ambele persoane fiind internate la Spitalul Judeţean de Urgenţă ‘Sf. Pantelimon’ Focşani, potrivit reprezentanţilor Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) Vrancea.

Este pentru prima dată în ultimii şase ani când această afecţiune gravă, dar rară, este semnalată în judeţ.

‘În perioada 10 – 11 decembrie 2025, la nivelul judeţului Vrancea au fost emise două suspiciuni de infecţie botulinică la două persoane care se suspectează că au consumat produse alimentare conservate. Pacientele, una în vârstă de 56 ani şi cealaltă în vârstă de 67 ani, sunt internate în Spitalul Judeţean de Urgenţă ‘Sf. Pantelimon’ Focşani, pe secţia ATI, pentru îngrijiri medicale de specialitate. Nu există legătură epidemiologică între cazuri, investigaţia epidemiologică indicând că nu au consumat acelaşi tip de conservă. Ambele paciente au primit cadou alimentele posibil contaminate’, a declarat, pentru AGERPRES, Janina Lazăr, medic epidemiolog în cadrul DSP Vrancea.

Potrivit sursei citate, ambele paciente au primit ser antibotulinic, dar medicii specialişti sunt rezervaţi în privinţa evoluţiei bolii.

Medicul avertizează că, deşi cazurile de botulism sunt rare, boala reprezintă o urgenţă medicală, întrucât poate duce la paralizie musculară progresivă şi chiar deces, în lipsa tratamentului prompt.

Botulismul este o afecţiune gravă, cauzată de o toxină extrem de periculoasă produsă de bacteria Clostridium botulinum, care apare frecvent în conserve preparate în casă (legume, carne, peşte) sterilizate necorespunzător, alimente păstrate fără oxigen sau produse fermentate şi afumate depozitate incorect. Există şi botulism infantil, asociat consumului de miere contaminată la sugarii sub un an.

Primele semne ale botulismului, care pot apărea la câteva ore sau chiar zile de la expunerea la toxină, pot fi înşelătoare. Printre acestea se numără greaţa, diaree, vărsături, constipaţie, imposibilitatea deschiderii ochilor, dificultăţi de vorbire şi de înghiţire, slăbiciune musculară şi chiar dificultăţi de respiraţie, în cazurile grave. Paralizia progresivă a muşchilor este principalul pericol, motiv pentru care orice suspiciune necesită prezentare de urgenţă la spital, mai arată sursa citată. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro/ imagine ilustrativă)

