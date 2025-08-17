Ascultă Radio România Iași Live
Volodimir Zelenski: Refuzul Rusiei de a accepta un armistiţiu complică eforturile de a pune capăt războiului

17 august 2025

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski afirmă că refuzul Rusiei de a accepta un armistiţiu complică eforturile de a pune capăt războiului.

Zelenski merge luni la Washington pentru discuţii cu preşedintele Donald Trump după întâlnirea acestuia cu Vladimir Putin.

Într-o schimbare radicală de poziţie după discuţiile din Alaska cu liderul de la Kremlin, Donald Trump a spus că doreşte încheierea directă a unui acord de pace, fără un armistiţiu prealabil care, spune preşedintele american, adesea nu rezistă. Este exact varianta susţinută de Putin, care refuză o încetare a luptelor înaintea începerii negocierilor. „žObservăm că Rusia respinge numeroasele apeluri de armistiţiu şi nu a stabilit când va opri uciderile. Acest lucru complică situaţia”ť, spune Zelenski într-un comunicat pe platforma X. Preşedintele ucrainean, care a discutat la telefon cu Trump, după summitul acestuia cu Putin, a cerut o pace reală şi durabilă, adăugând în acelaşi timp că focul trebuie să înceteze şi uciderile să se oprească.

Potrivit surselor BBC, Trump i-ar fi prezentat lui Zelenski oferta de pace a lui Putin, care ar impune Ucrainei să se retragă din regiunea Donbas în schimbul îngheţării liniilor frontului în Zaporojie şi Herson. Preşedintele ucrainean a respins deja varianta cedării teritoriilor pe care le mai controlează în Donbas, spunând că acestea ar putea fi folosite ca rampă de lansare pentru viitoare atacuri ruseşti. Înainte de vizita la Washington, Zelenski discută în această după amiază cu liderii ţărilor care susţin Ucraina, inclusiv România, din aşa-numita „coaliţie a voluntarilor”. CNN transmite că cel puţin unul din liderii europeni va fi prezent mâine la întâlnirea dintre Zelenski şi Trump. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)

