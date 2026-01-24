(VIDEO) Protest în Piața Unirii din Iași împotriva administrației locale și a Guvernului

Publicat de Andreea Drilea, 24 ianuarie 2026, 11:04

Zeci de ieșeni s-au adunat la această oră în Piața Unirii din Iași pentru a scanda împotriva administrației locale, dar și împotriva măsurilor luate de guvernul Ilie Bolojan.

În zonă sunt prezente forțe de ordine.

În paralel, aproape 2.000 persoane din mai multe județe ale Moldovei participă la evenimentele organizate de formațiunea Aur în Iași. Participanții au plecat într-un marș prin centrul orașului și scandează mesaje legate de Unire.

Radio Iași/Raluca Diaconiuc/VIDEO Raluca Diaconiuc