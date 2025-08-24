Ascultă Radio România Iași Live
(VIDEO) Lacul Izvorul Muntelui din judeţul Neamţ, cel mai mare lac de acumulare din ţară, a fost curăţat şi ecologizat

Publicat de Gabriela Rotaru, 24 august 2025, 08:45

Lacul Izvorul Muntelui din judeţul Neamţ – cel mai mare lac de acumulare din România – a fost curăţat şi ecologizat.

Reprezentanţii mai multor instituţii, alături de voluntari au reuşit să adune în totalitate cantităţile impresionante de material lemnos şi deşeuri aduse de viiturile de la finalul lunii trecute.

Timp de trei săptămâni, echipe formate din muncitori de la mai multe instituţii publice şi private au acţionat, indiferent de vreme, pentru a reda lacului frumuseţea şi echilibrul natural. Conform ultimelor date oficiale furnizate de autorităţile judeţene, s-au strâns aproape 1.500 de metri cubi de masă lemnoasă, aproape şase tone de material plastic şi peste 2.500 de tone de alte materiale, printre care şi cele de construcţii. Autorităţile judeţene şi naţionale au mulţumit tuturor celor care s-au implicat în igienizarea zonei de la viaduct, care, după viitura de la sfârşitul lunii iulie, arăta ca o groapă imensă de gunoi, munca de o viaţă a oamenilor, dar şi neputinţa autorităţilor de a gestiona forţa naturii. Acum, coada lacului Izvorul Muntelui este o zonă de vis, iar Stânca Dracului – aşa cum este cunoscută în zonă – se ridică mândră din apele limpezi ale lacului Izvorul Muntelui, sau Mare dintre Munţi, aşa cum mai este cunoscut. (Rador/ Gianina Buftea/ FOTO CJ Neamț/ VIDEO Prefecctura NT)

