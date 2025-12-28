Ascultă Radio România Iași Live
Vaslui: Doi adolescenți s-au înecat în acumularea Tăcuta, după ce gheața s-a rupt

Publicat de Gabriela Rotaru, 28 decembrie 2025, 09:55

Doi copii de 12 şi 14 ani s-au înecat ieri în acumularea Tăcuta din judeţul Vaslui.

Adolescenţi, cel mai probabil fraţi, făceau parte dintr-un grup de colindători care au traversat gheaţa, iar aceasta s-a rupt.

Potrivit Inspectoratului Pentru Situaţii de Urgenţă Vaslui, tatăl copiilor, cu hipotermie uşoară, a fost transportat la spital de echipajele de pompieri.

Purtătorul de cuvânt, Marius Stanciu:  La fața locului a intervenit Detașamentul de Pompieri Vaslui cu o autospecială de căutare-salvare, o barcă pneumatică, un echipaj de terapie intensivă cu medic și un echipaj de prim ajutor, în total 10 militari. Cele două persoane minore au fost scoase din apă, acestea fiind, din păcate, decedate.

(Radio Iași/ FOTO ISU VS)

