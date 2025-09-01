Ascultă Radio România Iași Live
Vaslui: 110 cazuri de COVID-19, raportate în ultima săptămână în judeţ

Vaslui: 110 cazuri de COVID-19, raportate în ultima săptămână în judeţ

Vaslui: 110 cazuri de COVID-19, raportate în ultima săptămână în judeţ

Publicat de Gabriela Rotaru, 1 septembrie 2025, 15:13

Un număr de 11 cazuri de COVID-19 au fost raportate în ultima săptămână în judeţ, conform datelor furnizate de reprezentanţii Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) Vaslui.

Potrivit autorităţilor sanitare, o parte dintre cazuri au necesitat internare, majoritatea la copii.

‘De la începutul pandemiei au fost confirmate 46.885 de cazuri de COVID-19, dintre care 110 în ultimele şapte zile. Potrivit ultimei raportări, în perioada 18 – 25 august, au fost efectuate 293 de teste, din care 0 teste RT-PCR şi 293 de teste rapide antigen. Incidenţa cumulată a cazurilor de COVID-19 în judeţul Vaslui este de 0,21 la 1.000 de locuitori, iar în municipiul Vaslui de 0,26 la 1.000 de locuitori. În ultima săptămână de raportare nu au fost înregistrate decese şi nici persoane care să se fi vaccinat’, au transmis, pentru AGERPRES, reprezentanţii DSP Vaslui.

De la începutul lunii ianuarie 2021, când a debutat în judeţ campania de vaccinare antiCOVID-19, au fost administrate 23.3879 de doze de vaccin, dintre care 11.5432 doze pentru prima administrare, 8.5936 pentru doza 2, 32.234 pentru doza 3 şi 277 pentru doza 4.

Totodată, la nivel judeţean au fost înregistrate 4.026 de vaccinări complete la copii cu vârsta cuprinsă între 5 şi 17 ani. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)

