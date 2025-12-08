Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » (UPDATE) MAE confirmă moartea unui al doilea român, în urma valurilor puternice care au lovit insula spaniolă Tenerife

(UPDATE) MAE confirmă moartea unui al doilea român, în urma valurilor puternice care au lovit insula spaniolă Tenerife

(UPDATE) MAE confirmă moartea unui al doilea român, în urma valurilor puternice care au lovit insula spaniolă Tenerife

Publicat de Gabriela Rotaru, 8 decembrie 2025, 19:20

UPDATE – Ministerul de Externe a confirmat şi moartea unui al doilea cetăţean român în urma valurilor puternice care au lovit ieri insula spaniolă Tenerife.

În conformitate cu informaţiile oficiale comunicate de autorităţile spaniole, cel de-al doilea român a decedat în urma rănilor suferite, precizează ministerul.

Totodată, spune diplomaţia de la Bucureşti, reprezentanţii Consulatului General al României la Madrid sunt în legătură cu familiile celor doi români care şi-au pierdut viaţa şi acordă asistenţă consulară, conform competenţelor.

Presa spaniolă a scris că un val uriaş a lovit ieri o piscină naturală de pe coasta de vest a insulei Tenerife. Patru oameni şi-au pierdut viaţa şi mai mulţi au fost duşi în larg de val. (Rador)

Ministerul Afacerilor Externe a confirmat luni decesul unui cetăţean român surprins de un puternic val oceanic în Tenerife.

‘MAE, prin intermediul Consulatului General al României la Madrid, a fost notificat la data de 7 decembrie cu privire la incidentul produs de un puternic val oceanic în Tenerife, în urma căruia au fost afectate mai multe persoane, două dintre acestea fiind cetăţeni români. În urma demersurilor întreprinse de reprezentanţii Consulatului General al României la Madrid, autorităţile spaniole au confirmat decesul unuia dintre cetăţenii români afectaţi’, a precizat MAE, într-un comunicat transmis AGERPRES.

Conform sursei citate, reprezentanţii oficiului consular român menţin legătura cu autorităţile spaniole pentru confirmarea stării celei de a doua victime de cetăţenie română.

Consulatul General al României la Madrid este în legătură permanentă atât cu autorităţile spaniole, cât şi cu familiile victimelor, fiind pregătit să acorde asistenţă consulară, conform competenţelor, arată sursa citată.

MAE aminteşte că cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Consulatului General la Madrid: +34 685.440.149; +34 685.440.159; +34 685.440.166; +34917.344.004, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate şi preluate de operatorii call center în regim de permanenţă.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie telefonul de urgenţă al oficiului consular: +34 669.362.202.

Trei persoane au murit şi alte trei au fost rănite după ce un val uriaş a lovit o piscină naturală de pe coasta de vest a insulei spaniole Tenerife, au anunţat autorităţile, informează luni DPA. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)

Etichete:
Vizita oficială a premierului Ilie Bolojan la Viena
Internaţional joi, 4 decembrie 2025, 13:00

Vizita oficială a premierului Ilie Bolojan la Viena

România vrea să consolideze relaţiile bilaterale cu Austria pe partea economică şi energetică, a declarat premierul Ilie Bolojan, aflat în...

Vizita oficială a premierului Ilie Bolojan la Viena
Suspiciuni de fraudă: Fosta şefă a diplomaţiei UE Federica Mogherini, eliberată după ce a fost pusă sub acuzare
Internaţional miercuri, 3 decembrie 2025, 12:32

Suspiciuni de fraudă: Fosta şefă a diplomaţiei UE Federica Mogherini, eliberată după ce a fost pusă sub acuzare

Fosta Înaltă Reprezentantă a UE pentru Afaceri Externe, Federica Mogherini, şi celelalte două persoane reţinute marţi pentru presupusă...

Suspiciuni de fraudă: Fosta şefă a diplomaţiei UE Federica Mogherini, eliberată după ce a fost pusă sub acuzare
Fosta şefă a diplomaţiei europene, Federica Mogherini, a fost reţinută în cadrul unei anchete de corupţie în Belgia
Internaţional marți, 2 decembrie 2025, 16:30

Fosta şefă a diplomaţiei europene, Federica Mogherini, a fost reţinută în cadrul unei anchete de corupţie în Belgia

Fosta şefă a politicii externe a UE, Federica Mogherini, a fost reţinută în cadrul unei anchete de corupţie în Belgia. Au fost efectuate...

Fosta şefă a diplomaţiei europene, Federica Mogherini, a fost reţinută în cadrul unei anchete de corupţie în Belgia
Trei zile de doliu în Hong Kong, după incendiul care a ucis cel puţin 128 de persoane
Internaţional sâmbătă, 29 noiembrie 2025, 07:55

Trei zile de doliu în Hong Kong, după incendiul care a ucis cel puţin 128 de persoane

În Hong Kong au fost declarate trei zile de doliu oficial, după incendiul devastator care a cuprins miercuri mai multe blocuri de locuinţe,...

Trei zile de doliu în Hong Kong, după incendiul care a ucis cel puţin 128 de persoane
Internaţional vineri, 28 noiembrie 2025, 06:40

MAE informează că în Italia va avea loc o grevă generală la nivel naţional

Ministerul Afacerilor Externe informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Italia că...

MAE informează că în Italia va avea loc o grevă generală la nivel naţional
Internaţional vineri, 28 noiembrie 2025, 05:28

Cel puţin 94 de morţi şi peste 270 de persoane date dispărute în incendiul din Hong Kong

Autorităţile din Hong Kong au declarat vineri că se aşteaptă să încheie operaţiunile de căutare şi salvare după cel mai grav incendiu din...

Cel puţin 94 de morţi şi peste 270 de persoane date dispărute în incendiul din Hong Kong
Internaţional joi, 27 noiembrie 2025, 11:10

Uniunea Europeană adoptă noi reguli de protecţie faţă de frauda online

Statele membre ale Uniunii Europene şi Parlamentul European au convenit asupra unor noi reguli care obligă băncile şi alţi furnizori de servicii...

Uniunea Europeană adoptă noi reguli de protecţie faţă de frauda online
Internaţional joi, 27 noiembrie 2025, 07:13

A fost aprinsă flacăra pentru Jocurile Olimpice de Iarnă 2026

Miercuri, în Grecia, la Olympia, a fost aprinsă flacăra pentru jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina. Această ceremonie tradiţională...

A fost aprinsă flacăra pentru Jocurile Olimpice de Iarnă 2026