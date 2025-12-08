(UPDATE) MAE confirmă moartea unui al doilea român, în urma valurilor puternice care au lovit insula spaniolă Tenerife

Publicat de Gabriela Rotaru, 8 decembrie 2025, 19:20

UPDATE – Ministerul de Externe a confirmat şi moartea unui al doilea cetăţean român în urma valurilor puternice care au lovit ieri insula spaniolă Tenerife.

În conformitate cu informaţiile oficiale comunicate de autorităţile spaniole, cel de-al doilea român a decedat în urma rănilor suferite, precizează ministerul.

Totodată, spune diplomaţia de la Bucureşti, reprezentanţii Consulatului General al României la Madrid sunt în legătură cu familiile celor doi români care şi-au pierdut viaţa şi acordă asistenţă consulară, conform competenţelor.

Presa spaniolă a scris că un val uriaş a lovit ieri o piscină naturală de pe coasta de vest a insulei Tenerife. Patru oameni şi-au pierdut viaţa şi mai mulţi au fost duşi în larg de val. (Rador)

Ministerul Afacerilor Externe a confirmat luni decesul unui cetăţean român surprins de un puternic val oceanic în Tenerife.

‘MAE, prin intermediul Consulatului General al României la Madrid, a fost notificat la data de 7 decembrie cu privire la incidentul produs de un puternic val oceanic în Tenerife, în urma căruia au fost afectate mai multe persoane, două dintre acestea fiind cetăţeni români. În urma demersurilor întreprinse de reprezentanţii Consulatului General al României la Madrid, autorităţile spaniole au confirmat decesul unuia dintre cetăţenii români afectaţi’, a precizat MAE, într-un comunicat transmis AGERPRES.

Conform sursei citate, reprezentanţii oficiului consular român menţin legătura cu autorităţile spaniole pentru confirmarea stării celei de a doua victime de cetăţenie română.

Consulatul General al României la Madrid este în legătură permanentă atât cu autorităţile spaniole, cât şi cu familiile victimelor, fiind pregătit să acorde asistenţă consulară, conform competenţelor, arată sursa citată.

MAE aminteşte că cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Consulatului General la Madrid: +34 685.440.149; +34 685.440.159; +34 685.440.166; +34917.344.004, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate şi preluate de operatorii call center în regim de permanenţă.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie telefonul de urgenţă al oficiului consular: +34 669.362.202.

Trei persoane au murit şi alte trei au fost rănite după ce un val uriaş a lovit o piscină naturală de pe coasta de vest a insulei spaniole Tenerife, au anunţat autorităţile, informează luni DPA. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)