(UPDATE) Explozie la Letea Veche (Bacău)/Cei 4 răniţi au ajuns la spitale din Bucureşti şi Timişoara; transferul – cu aeronave SMURD

Publicat de Gabriela Rotaru, 13 august 2025, 22:13 / actualizat: 14 august 2025, 5:48

UPDATE – Una dintre cele trei persoane adulte, care au suferit arsuri, în urma exploziei care a avut loc miercuri la o casă din localitatea băcăuană Letea Veche, a fost adusă pentru îngrijiri medicale la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă din Timişoara.

Alte două persoane primesc îngrijiri la Spitalul ”Bagdasar-Arseni” din Capitală.

”Ultimul pacient adult a ajuns la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă din Timişoara şi este în curs de evaluare de specialitate. Statusul clinic este în evoluţie”, a anunţat Ministerul Sănătăţii.

În urma exploziei unei butelii, care a fost urmată de un incendiu, a suferit răni şi un minor de 14 ani, care a ajuns la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii ‘Grigore Alexandrescu” din Capitală.

”Cei patru pacienţi răniţi în urma exploziei din localitatea Letea Veche, judeţul Bacău, au ajuns la unităţile medicale specializate. Transferul aerian a fost asigurat cu aeronave SMURD, aparţinând Inspectoratului General de Aviaţie al MAI – de la Punctele de Operare Aeromedicale din Galaţi, Braşov, Constanţa, Târgu Mureş şi Caransebeş. Ulterior, victimele au fost preluate cu Unităţi de Terapie Intensivă Mobilă, de la fiecare punct de aterizare al elicopterelor (atât în Bucureşti, cât şi Timişoara) şi transportate la spital. (…) Menţionăm că transferul a fost rezultatul unei colaborări strânse între Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerul Sănătăţii, pentru asigurarea unei gestionări rapide şi eficiente a situaţiei. Mulţumim tuturor salvatorilor implicaţi – pompieri, piloţi, medici, asistenţi, voluntari – pentru profesionalismul şi dedicarea cu care au acţionat”, a transmis IGSU. AGERPRES

UPDATE – 18:50 – Cele patru persoane care au suferit arsuri în urma exploziei care s-a produs miercuri la o casă din localitatea băcăuană Letea Veche vor primi îngrijiri medicale la spitale din Bucureşti şi Timişoara.

Potrivit Ministerului Sănătăţii, o pacientă minoră cu arsuri pe aproximativ 40% din suprafaţa corporală va fi transferată de urgenţă la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii ‘Grigore Alexandrescu’ cu elicopterul SMURD.

”Au mai fost identificaţi trei adulţi cu arsuri cuprinse între 50 – 70% din suprafaţa corporală, care vor fi redirecţionaţi în urma stabilizării hemodinamice către Spitalul Clinic de Urgenţă Bagdasar-Arseni şi Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara”, se arată pe pagina de Facebook a Ministerului Sănătăţii.

În paralel, Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă şi Ministerul Sănătăţii vor activa Mecanismul European de Protecţie Civilă pentru transferul pacienţilor în străinătate.

Potrivit ISU Bacău, miercuri după-amiază, pompierii au fost solicitat să intervină în urma unei explozii a unei butelii, urmată de incendiu, care s-a produs la o locuinţă din comuna Letea Veche, sat Letea Veche”.

UPDATE – 17:30 – Patru persoane – un minor şi trei adulţi – au fost rănite miercuri în urma unei explozii urmate de un incendiu, care s-a produs la o locuinţă din comuna băcăuană Letea Veche.

”În această după-amiază, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ‘Mr. Constantin Ene’ al Judeţului Bacău a fost solicitat să intervină în urma unei explozii a unei butelii, urmată de incendiu, care s-a produs la o locuinţă din comuna Letea Veche, sat Letea Veche”, a informat ISU Bacău.

Potrivit Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, explozia s-a soldat cu patru persoane rănite: două victime cod roşu (adulţi) cu arsuri pe aproximativ 50% din suprafaţa corpului, respectiv două victime cod galben (un adult şi un minor în vârstă de 14 ani) cu arsuri pe aproximativ 25% din suprafaţa corpului.

La faţa locului au intervenit de urgenţă două autospeciale de stingere cu apă şi spumă, un echipaj SMURD, o autospecială pentru transport personal şi victime multiple, trei ambulanţe din cadrul Serviciului de Ambulanţă Judeţean şi Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă.

Incendiul generat de explozie a fost lichidat în totalitate.

Victimele au fost preluate de echipajele medicale şi transportate la spital pentru acordarea îngrijirilor de specialitate.

”Menţionăm că, în funcţie de evoluţia stării pacienţilor, suntem pregătiţi să efectuăm transferuri către alte unităţi medicale. Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă se află în permanentă legătură cu Ministerul Sănătăţii pentru coordonarea intervenţiei şi a măsurilor necesare”, a transmis DSU.

Incendiul a afectat bunurile dintr-o cameră şi aproximativ 20 metri pătraţi din acoperişul casei, a precizat ISU Bacău.

Misiunea este în desfăşurare, echipajele aflate la faţa locului continuând acţiunile pentru asigurarea zonei şi stabilirea cauzei exacte a producerii evenimentului, transmite sursa citată. (Agerpres/ FOTO ISU GL/ imagine ilustrativa)