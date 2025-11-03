(UPDATE) Cel puţin 20 de morţi şi peste 320 de răniţi în urma cutremurului din nordul Afganistanului

Publicat de Gabriela Rotaru, 3 noiembrie 2025, 07:51

UPDATE ora 07:50 – Un puternic seism, cu magnitudinea 6,3 grade pe scara Richter, s-a produs în nordul Afganistanului, în apropiere de oraşul Mazar-e Sharif.

Potrivit Ministerului taliban al Sănătăţii, cel puţin 20 de persoane şi-au pierdut viaţa şi peste 320 au fost rănite. Afganistanul este vulnerabil la cutremure, întrucât este situat pe două falii majore. Peste o mie de oameni au murit după ce un cutremur a lovit estul Afganistanului în luna august. (Rador)

Un cutremur cu magnitudinea de 6,3 grade pe scara Richter s-a produs astăzi dimineaţă în apropierea oraşului Mazar-e Sharif din nordul Afganistanului, ucigând cel puţin şapte persoane şi rănind aproximativ 150, au declarat luni autorităţile provinciale.

Agenţia americană pentru supraveghere geologică (USGS) a declarat că seismul s-a produs la o adâncime de 28 km în apropiere de Mazar-e Sharif, care are o populaţie de aproximativ 523.000 de locuitori. „Un total de 150 de persoane rănite şi şapte martiri au fost raportate şi transferate la centrele de sănătate din această dimineaţă”, a declarat pentru Reuters Samim Joyanda, purtătorul de cuvânt al departamentului de sănătate din Samangan, o provincie muntoasă din nord, în apropiere de Mazar-e Sharif. Bilanţul s-a bazat pe rapoartele spitalelor colectate până luni dimineaţă, a spus el. USGS a emis o alertă portocalie în sistemul său PAGER, care este un sistem automatizat care produce informaţii cu privire la impactul cutremurelor, şi a indicat că „sunt probabile victime semnificative şi dezastrul este potenţial extins”. Cutremurul a distrus o parte din sanctuarul sfânt din Mazar-i-Sharif, a declarat purtătorul de cuvânt al provinciei Balkh, Haji Zaid, referindu-se la Moscheea Albastră. Agenţia naţională de gestionare a dezastrelor din ţară a declarat că rapoartele privind victimele şi pagubele vor fi transmise ulterior. Reuters nu a putut verifica imediat amploarea pagubelor provocate de cutremur. Pe platforma de socializare X au fost distribuite clipuri video cu eforturile de salvare a persoanelor prinse sub dărâmături şi imagini cu dărâmături şi clădiri în ruină. Un clip video arăta salvatori care scoteau de sub dărâmături ceea ce păreau a fi cadavre. Reuters nu a putut verifica imediat filmările şi imaginile. Mii de persoane au murit şi alte mii au fost rănite după ce un cutremur şi o serie de replici au lovit Afganistanul în august, a declarat administraţia talibană. Afganistanul este deosebit de vulnerabil la cutremure, deoarece ţara este situată pe două falii active majore care au potenţialul de a se rupe şi de a provoca pagube importante. În 2015, un cutremur a lovit nord-estul Afganistanului, ucigând câteva sute de persoane în Afganistan şi în nordul Pakistanului vecin. Un altul, în 2023, a ucis cel puţin 1.000 de persoane.(Rador/ FOTO radioiasi.ro)