Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » (UPDATE) Cel puţin 20 de morţi şi peste 320 de răniţi în urma cutremurului din nordul Afganistanului

(UPDATE) Cel puţin 20 de morţi şi peste 320 de răniţi în urma cutremurului din nordul Afganistanului

(UPDATE) Cel puţin 20 de morţi şi peste 320 de răniţi în urma cutremurului din nordul Afganistanului

Publicat de Gabriela Rotaru, 3 noiembrie 2025, 07:51

UPDATE ora 07:50 –  Un puternic seism, cu magnitudinea 6,3 grade pe scara Richter, s-a produs în nordul Afganistanului, în apropiere de oraşul Mazar-e Sharif.

Potrivit Ministerului taliban al Sănătăţii, cel puţin 20 de persoane şi-au pierdut viaţa şi peste 320 au fost rănite. Afganistanul este vulnerabil la cutremure, întrucât este situat pe două falii majore. Peste o mie de oameni au murit după ce un cutremur a lovit estul Afganistanului în luna august. (Rador)

Un cutremur cu magnitudinea de 6,3 grade pe scara Richter s-a produs astăzi dimineaţă în apropierea oraşului Mazar-e Sharif din nordul Afganistanului, ucigând cel puţin şapte persoane şi rănind aproximativ 150, au declarat luni autorităţile provinciale.

Agenţia americană pentru supraveghere geologică (USGS) a declarat că seismul s-a produs la o adâncime de 28 km în apropiere de Mazar-e Sharif, care are o populaţie de aproximativ 523.000 de locuitori. „Un total de 150 de persoane rănite şi şapte martiri au fost raportate şi transferate la centrele de sănătate din această dimineaţă”, a declarat pentru Reuters Samim Joyanda, purtătorul de cuvânt al departamentului de sănătate din Samangan, o provincie muntoasă din nord, în apropiere de Mazar-e Sharif. Bilanţul s-a bazat pe rapoartele spitalelor colectate până luni dimineaţă, a spus el. USGS a emis o alertă portocalie în sistemul său PAGER, care este un sistem automatizat care produce informaţii cu privire la impactul cutremurelor, şi a indicat că „sunt probabile victime semnificative şi dezastrul este potenţial extins”. Cutremurul a distrus o parte din sanctuarul sfânt din Mazar-i-Sharif, a declarat purtătorul de cuvânt al provinciei Balkh, Haji Zaid, referindu-se la Moscheea Albastră. Agenţia naţională de gestionare a dezastrelor din ţară a declarat că rapoartele privind victimele şi pagubele vor fi transmise ulterior. Reuters nu a putut verifica imediat amploarea pagubelor provocate de cutremur. Pe platforma de socializare X au fost distribuite clipuri video cu eforturile de salvare a persoanelor prinse sub dărâmături şi imagini cu dărâmături şi clădiri în ruină. Un clip video arăta salvatori care scoteau de sub dărâmături ceea ce păreau a fi cadavre. Reuters nu a putut verifica imediat filmările şi imaginile. Mii de persoane au murit şi alte mii au fost rănite după ce un cutremur şi o serie de replici au lovit Afganistanul în august, a declarat administraţia talibană. Afganistanul este deosebit de vulnerabil la cutremure, deoarece ţara este situată pe două falii active majore care au potenţialul de a se rupe şi de a provoca pagube importante. În 2015, un cutremur a lovit nord-estul Afganistanului, ucigând câteva sute de persoane în Afganistan şi în nordul Pakistanului vecin. Un altul, în 2023, a ucis cel puţin 1.000 de persoane.(Rador/ FOTO radioiasi.ro)

Etichete:
UE intenţionează să sprijine financiar interconectarea energetică a țărilor membre
Internaţional marți, 28 octombrie 2025, 06:24

UE intenţionează să sprijine financiar interconectarea energetică a țărilor membre

Uniunea Europeană intenţionează să ofere linii de finanţare de până la 30 de miliarde de euro statelor membre pentru implementarea de proiecte...

UE intenţionează să sprijine financiar interconectarea energetică a țărilor membre
Maia Sandu l-a desemnat pe Alexandru Munteanu candidat la funcţia de prim-ministru
Internaţional vineri, 24 octombrie 2025, 11:31

Maia Sandu l-a desemnat pe Alexandru Munteanu candidat la funcţia de prim-ministru

Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat vineri decretul prin care îl desemnează pe Alexandru Munteanu în calitate de candidat la...

Maia Sandu l-a desemnat pe Alexandru Munteanu candidat la funcţia de prim-ministru
LIVE VIDEO: Președintele Nicușor Dan, declarații de presă la Bruxelles
Internaţional vineri, 24 octombrie 2025, 06:14

LIVE VIDEO: Președintele Nicușor Dan, declarații de presă la Bruxelles

Președintele României, Nicușor Dan, susține la Bruxelles, Regatul Belgiei, declarații de presă după participarea la reuniunea Consiliului...

LIVE VIDEO: Președintele Nicușor Dan, declarații de presă la Bruxelles
Restricţii de circulaţie pentru camioane în Ungaria
Internaţional miercuri, 22 octombrie 2025, 18:00

Restricţii de circulaţie pentru camioane în Ungaria

Ministerul de Externe informează că în contextul sărbătoririi Zilei Naţionale a Ungariei, autorităţile din această ţară au decis să...

Restricţii de circulaţie pentru camioane în Ungaria
Internaţional miercuri, 22 octombrie 2025, 15:08

La Bruxelles are loc summitul Uniunea Europeană – Egipt

La Bruxelles are loc în această seară summitul Uniunea Europeană – Egipt, în contextul în care Cairo ar putea să coordoneze viitoarea...

La Bruxelles are loc summitul Uniunea Europeană – Egipt
Internaţional miercuri, 22 octombrie 2025, 10:44

Muzeul Luvru, redeschis astăzi, la trei zile după furtul de bijuterii; Galeria Apollo rămâne închisă

Muzeul Luvru şi-a redeschis porţile vizitatorilor, miercuri dimineaţă, pentru prima dată de la spectaculosul jaf comis duminică de patru hoţi...

Muzeul Luvru, redeschis astăzi, la trei zile după furtul de bijuterii; Galeria Apollo rămâne închisă
Internaţional marți, 21 octombrie 2025, 18:00

Parlamentul European a aprobat o actualizare a normelor comunitare privind permisele de conducere

Parlamentul European a aprobat astăzi o actualizare a normelor comunitare privind permisele de conducere, demers considerat necesar pentru a creşte...

Parlamentul European a aprobat o actualizare a normelor comunitare privind permisele de conducere
Internaţional marți, 21 octombrie 2025, 11:14

Nicolas Sarkozy îşi începe executarea pedepsei de cinci ani de închisoare

UPDATE – Fostul preşedinte francez Nicolas Sarkozy, închis marţi dimineaţă la închisoarea La Santé din Paris, a depus imediat o cerere...

Nicolas Sarkozy îşi începe executarea pedepsei de cinci ani de închisoare