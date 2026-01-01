Un român a salvat mai multe persoane din incendiul izbucnit în staţiunea Crans-Montana: „A fost ca la Colectiv”

Publicat de Andreea Drilea, 1 ianuarie 2026, 16:57

Un român care se afla în apropierea barului unde s-a produs explozia, în staţiunea elveţiană Crans-Montana, a povestit, în exclusivitate pentru Digi24, cum a trăit momentele dramatice.

Bărbatul susţine că a ajutat personal la salvarea a zeci de oameni, iar scenele cu participanţii la petrecere care încercau din răsputeri să scape cu viaţă din capcana de foc şi fum i-au reamintit de un episod dureros trăit de România în urmă cu zece ani: dezastrul de la Colectiv.

În Elveţia, cel puţin 40 de oameni au murit, iar peste 100 au fost răniţi, în urma deflagraţiei produsă în staţiunea de lux – cel mai probabil, provocată de focurile de artificii.

Rador