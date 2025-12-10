Un documentar Recorder semnalează practici controversate în sistemul judiciar din România

Un documentar publicat de Recorder aduce în atenția publică o serie de acuzații privind modul în care funcționează justiția din România, în contextul în care Curtea Constituțională urmează să decidă asupra pensiilor speciale ale magistraților.

Materialul jurnalistic prezintă atât statistici – între care creșterea considerabilă a privilegiilor profesionale – cât și un număr ridicat de achitări și anulări de condamnări în dosare complexe, ca indicator al unei posibile disfuncționalități profunde.

Documentarul realizat de Recorder prezintă mărturii și informații care descriu un sistem judiciar afectat de practici ce pun sub semnul întrebării funcționarea corectă a Justiției.

Potrivit investigației, pe lângă deciziile Curții Constituționale și ale Înaltei Curți care au dus la prescrierea unor dosare de corupție, fenomenul ar fi fost alimentat și prin artificii judiciare greu de justificat.

Printre acestea se numără schimbări neașteptate în componența completurilor de judecată și detașări considerate suspecte, care ar fi influențat parcursul unor cauze sensibile.

Documentarul oferă exemple concrete, între care cazul fostului primar Marian Vanghelie, al cărui dosar a fost amânat repetat după cinci schimbări succesive ale completului de judecată, ceea ce a dus la înlăturarea pedepsei inițiale.

Mărturiile prezentate provin inclusiv din interiorul Curții de Apel București, unde judecători intervievați susțin că au existat presiuni și practici ce ar fi afectat repartizarea aleatorie a dosarelor și fermitatea soluțiilor. Materialul scoate în evidență modul în care anchete de corupție au fost clasate sau întârziate până la limita prescripției, în timp ce procurori ar fi fost obligați să raporteze detaliat fiecare acțiune în dosare sensibile. Documentarul pune în discuție funcționarea unor mecanisme esențiale ale justiției și ridică întrebări privind capacitatea instituțiilor de a asigura tratament egal în fața legii.

Radu Marinescu, ministrul Justiției, a afirmat astăzi la Digi24 că eventualele situații în care judecători ar fi întârziat deliberat soluționarea unor dosare penale, conducând la prescrierea faptelor, trebuie clarificate prin investigații și stabilirea responsabilităților. Declarația sa a fost făcută în contextul dezvăluirilor Recorder.ro, unde foști și actuali magistrați semnalează întârzieri suspecte în dosare de corupție și presiuni exercitate asupra procurorilor și judecătorilor care instrumentează astfel de cauze.

