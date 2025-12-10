Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Un documentar Recorder semnalează practici controversate în sistemul judiciar din România

Un documentar Recorder semnalează practici controversate în sistemul judiciar din România

Un documentar Recorder semnalează practici controversate în sistemul judiciar din România

Publicat de Andreea Drilea, 10 decembrie 2025, 11:38

Un documentar publicat de Recorder aduce în atenția publică o serie de acuzații privind modul în care funcționează justiția din România, în contextul în care Curtea Constituțională urmează să decidă asupra pensiilor speciale ale magistraților.

Materialul jurnalistic prezintă atât statistici – între care creșterea considerabilă a privilegiilor profesionale – cât și un număr ridicat de achitări și anulări de condamnări în dosare complexe, ca indicator al unei posibile disfuncționalități profunde.

Documentarul realizat de Recorder prezintă mărturii și informații care descriu un sistem judiciar afectat de practici ce pun sub semnul întrebării funcționarea corectă a Justiției.

Potrivit investigației, pe lângă deciziile Curții Constituționale și ale Înaltei Curți care au dus la prescrierea unor dosare de corupție, fenomenul ar fi fost alimentat și prin artificii judiciare greu de justificat.

Printre acestea se numără schimbări neașteptate în componența completurilor de judecată și detașări considerate suspecte, care ar fi influențat parcursul unor cauze sensibile.

Documentarul oferă exemple concrete, între care cazul fostului primar Marian Vanghelie, al cărui dosar a fost amânat repetat după cinci schimbări succesive ale completului de judecată, ceea ce a dus la înlăturarea pedepsei inițiale.

Mărturiile prezentate provin inclusiv din interiorul Curții de Apel București, unde judecători intervievați susțin că au existat presiuni și practici ce ar fi afectat repartizarea aleatorie a dosarelor și fermitatea soluțiilor. Materialul scoate în evidență modul în care anchete de corupție au fost clasate sau întârziate până la limita prescripției, în timp ce procurori ar fi fost obligați să raporteze detaliat fiecare acțiune în dosare sensibile. Documentarul pune în discuție funcționarea unor mecanisme esențiale ale justiției și ridică întrebări privind capacitatea instituțiilor de a asigura tratament egal în fața legii.

Radu Marinescu, ministrul Justiției, a afirmat astăzi la Digi24 că eventualele situații în care judecători ar fi întârziat deliberat soluționarea unor dosare penale, conducând la prescrierea faptelor, trebuie clarificate prin investigații și stabilirea responsabilităților. Declarația sa a fost făcută în contextul dezvăluirilor Recorder.ro, unde foști și actuali magistrați semnalează întârzieri suspecte în dosare de corupție și presiuni exercitate asupra procurorilor și judecătorilor care instrumentează astfel de cauze.

Full video

 

Sursa: Recorder

Etichete:
Noi reguli pentru protecţia şi despăgubirea persoanelor care au avut de suferit în urma accidentelor rutiere
Naţional miercuri, 10 decembrie 2025, 05:54

Noi reguli pentru protecţia şi despăgubirea persoanelor care au avut de suferit în urma accidentelor rutiere

Au intrat în vigoare noi reguli pentru protecţia şi despăgubirea persoanelor care au avut de suferit în urma accidentelor rutiere, care transpun...

Noi reguli pentru protecţia şi despăgubirea persoanelor care au avut de suferit în urma accidentelor rutiere
Organizaţia Salvaţi Copiii avertizează asupra riscurilor pe care le reprezintă sarcina pentru mamele minore
Naţional marți, 9 decembrie 2025, 13:51

Organizaţia Salvaţi Copiii avertizează asupra riscurilor pe care le reprezintă sarcina pentru mamele minore

Organizaţia Salvaţi Copiii avertizează din nou asupra riscurilor pe care le reprezintă o sarcină pentru mamele minore. Cu cât este mai...

Organizaţia Salvaţi Copiii avertizează asupra riscurilor pe care le reprezintă sarcina pentru mamele minore
Persoanele cu dizabilităţi vor avea acces mai uşor la parcare
Naţional marți, 9 decembrie 2025, 13:48

Persoanele cu dizabilităţi vor avea acces mai uşor la parcare

Persoanele cu dizabilităţi vor avea acces mai uşor la parcare. Senatul a aprobat o propunere legislativă potrivit căreia pot beneficia de...

Persoanele cu dizabilităţi vor avea acces mai uşor la parcare
Leul s-a apreciat, marţi, în raport cu euro, dar a scăzut faţă de dolarul american
Naţional marți, 9 decembrie 2025, 13:40

Leul s-a apreciat, marţi, în raport cu euro, dar a scăzut faţă de dolarul american

Moneda naţională s-a apreciat uşor, marţi, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0897 lei, în...

Leul s-a apreciat, marţi, în raport cu euro, dar a scăzut faţă de dolarul american
Naţional marți, 9 decembrie 2025, 06:57

Noile programe şcolare pentru liceu se află în dezbatere publică

Noile programe şcolare pentru liceu se află în dezbatere publică până vineri. Opiniile şi propunerile pot fi trimise pe adresa de e-mail...

Noile programe şcolare pentru liceu se află în dezbatere publică
Naţional marți, 9 decembrie 2025, 06:35

Campanie pentru promovarea cărnii de porc româneşti în rândul consumatorilor

A fost lansată o campanie pentru promovarea cărnii de porc româneşti în contextul pierderilor provocate de pesta porcină în ultimii ani....

Campanie pentru promovarea cărnii de porc româneşti în rândul consumatorilor
Naţional marți, 9 decembrie 2025, 06:03

Senat: O zi liberă plătită, lunar, pentru salariatele diagnosticate cu endometrioză

Senatul a adoptat, luni, proiectul care prevede ca salariatele diagnosticate cu endometrioză să beneficieze, lunar, de o zi liberă plătită....

Senat: O zi liberă plătită, lunar, pentru salariatele diagnosticate cu endometrioză
Naţional marți, 9 decembrie 2025, 05:58

Senat: Zi liberă pentru părinţi la începerea anului şcolar – proiect adoptat tacit

Senatul a adoptat tacit, luni, propunerea legislativă privind declararea zilei de începere a anului şcolar pentru învăţământul preşcolar,...

Senat: Zi liberă pentru părinţi la începerea anului şcolar – proiect adoptat tacit