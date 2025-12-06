Un comisar şef de la Poliţia Economică Giurgiu a fost prins în flagrant în timp ce primea 10.000 de lei mită

Publicat de Gabriela Rotaru, 6 decembrie 2025, 06:00 / actualizat: 6 decembrie 2025, 7:05

Un comisar şef de la Poliţia Economică Giurgiu a fost reţinut astăzi de procurorii anticorupţie după ce a fost prins în flagrant în timp ce primea 10.000 de lei mită.

În schimbul banilor, inculpatul, a promis mai întâi că va facilita obţinerea unei soluţii de netrimitere în judecată într-un dosar de evaziune fiscală, iar ulterior, că va întârzia trimiterea cauzei la Parchet până la primăvară, precizează DNA.

Banii i-au fost daţi, în maşina de serviciu, în parcarea unui fast food din municipiul Giurgiu, moment în care a fost prins în flagrant de procurorii anticorupţie. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)