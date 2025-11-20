Ultima zi în care persoanele şi familiile vulnerabile mai pot depune cererile pentru ajutorul de încălzire

Publicat de Andreea Drilea, 20 noiembrie 2025, 06:51

Astăzi este ultima zi în care persoanele şi familiile vulnerabile mai pot depune cererile pentru ajutorul de încălzire.

Acesta se acordă în perioada noiembrie-martie, în timp ce suplimentul pentru energie este plătit lunar pe tot parcursul anului.

Amintim că, pentru energia termică, gaze naturale şi energia electrică, sprijinul se decontează direct furnizorilor.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro