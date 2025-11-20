Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Ultima zi în care persoanele şi familiile vulnerabile mai pot depune cererile pentru ajutorul de încălzire

Ultima zi în care persoanele şi familiile vulnerabile mai pot depune cererile pentru ajutorul de încălzire

Ultima zi în care persoanele şi familiile vulnerabile mai pot depune cererile pentru ajutorul de încălzire

Publicat de Andreea Drilea, 20 noiembrie 2025, 06:51

Astăzi este ultima zi în care persoanele şi familiile vulnerabile mai pot depune cererile pentru ajutorul de încălzire.

Acesta se acordă în perioada noiembrie-martie, în timp ce suplimentul pentru energie este plătit lunar pe tot parcursul anului.

Amintim că, pentru energia termică, gaze naturale şi energia electrică, sprijinul se decontează direct furnizorilor.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

Etichete:
Locuitori din Ceatalchioi, județul Tulcea, se pot întoarce la casele lor
Naţional marți, 18 noiembrie 2025, 09:54

Locuitori din Ceatalchioi, județul Tulcea, se pot întoarce la casele lor

Cei peste 230 de locuitori din Ceatalchioi, județul Tulcea, au fost evacuați ieri de autorități, dar se pot întoarce la casele lor, anunță...

Locuitori din Ceatalchioi, județul Tulcea, se pot întoarce la casele lor
Comisiile reunite pentru cultură au avizat favorabil propunerile pentru Consiliile de Administraţie ale SRR și SRTV
Naţional marți, 18 noiembrie 2025, 07:21

Comisiile reunite pentru cultură au avizat favorabil propunerile pentru Consiliile de Administraţie ale SRR și SRTV

Comisiile reunite pentru cultură au avizat favorabil propunerile pentru Consiliile de Administraţie ale SRR și SRTV Comisiile reunite pentru...

Comisiile reunite pentru cultură au avizat favorabil propunerile pentru Consiliile de Administraţie ale SRR și SRTV
Parlamentul este aşteptat să adopte astăzi pachetul fiscal cu noile taxe locale
Naţional marți, 18 noiembrie 2025, 07:20

Parlamentul este aşteptat să adopte astăzi pachetul fiscal cu noile taxe locale

Impozitele pe proprietate şi maşini vor creşte de la anul, iar Parlamentul este aşteptat să adopte marți pachetul fiscal cu noile taxe locale,...

Parlamentul este aşteptat să adopte astăzi pachetul fiscal cu noile taxe locale
(VIDEO) Tulcea: Mai multe persoane din localitatea Plauru, evacuate după un atac cu drone desfăşurat pe teritoriul Ucrainei
Naţional marți, 18 noiembrie 2025, 06:34

(VIDEO) Tulcea: Mai multe persoane din localitatea Plauru, evacuate după un atac cu drone desfăşurat pe teritoriul Ucrainei

  UPDATE – Evacuarea preventivă a populaţiei din localităţile Ceatalchioi şi Plauru din judeţul Tulcea s-a încheiat. În total, 180...

(VIDEO) Tulcea: Mai multe persoane din localitatea Plauru, evacuate după un atac cu drone desfăşurat pe teritoriul Ucrainei
Naţional marți, 18 noiembrie 2025, 06:20

Standardele de evaluare şi notare a elevilor din învăţământul primar şi gimnaziu vor fi testate anul viitor

Standardele de evaluare şi notare a elevilor din învăţământul primar şi gimnaziu vor fi testate în primul trimestru din anul 2026, în...

Standardele de evaluare şi notare a elevilor din învăţământul primar şi gimnaziu vor fi testate anul viitor
Naţional marți, 18 noiembrie 2025, 06:12

Şedinţa coaliţiei s-a încheiat fără o decizie privind reforma pensiilor magistraţilor

Şedinţa de luni a coaliţiei de guvernare s-a încheiat fără o decizie privind reforma pensiilor magistraţilor, au declarat pentru postul nostru...

Şedinţa coaliţiei s-a încheiat fără o decizie privind reforma pensiilor magistraţilor
Naţional marți, 18 noiembrie 2025, 06:01

Economia României intră într-o perioadă de încetinire a creşterii pentru următorii 2 ani, pe fondul măsurilor de austeritate

Prognoza Comisiei Europene arată că economia României intră într-o perioadă de încetinire a creşterii pentru următorii doi ani, pe fondul...

Economia României intră într-o perioadă de încetinire a creşterii pentru următorii 2 ani, pe fondul măsurilor de austeritate
Naţional luni, 17 noiembrie 2025, 18:43

Plenul Senatului a respins moţiunea simplă împotriva ministrului Transporturilor, Ciprian Şerban

UPDATE – Plenul Senatului a respins luni moţiunea simplă împotriva ministrului Transporturilor, Ciprian Şerban. Documentul a fost iniţiat...

Plenul Senatului a respins moţiunea simplă împotriva ministrului Transporturilor, Ciprian Şerban