Trei zile de doliu în Hong Kong, după incendiul care a ucis cel puţin 128 de persoane

Publicat de Gabriela Rotaru, 29 noiembrie 2025, 07:55 / actualizat: 29 noiembrie 2025, 10:10

În Hong Kong au fost declarate trei zile de doliu oficial, după incendiul devastator care a cuprins miercuri mai multe blocuri de locuinţe, ucigând cel puţin 128 de persoane.

11 persoane au fost arestate în urma unor acuzaţii de corupţie legate de lucrările de renovare care se desfăşurau în momentul izbucnirii incendiului.

Steagurile de la toate instituţiile guvernamentale sunt coborâte în bernă, în timp ce locuitorii din Hong Kong îi plâng pe cei care au murit în cel mai grav incendiu într-o clădire rezidenţială din ultimele decenii la nivel mondial.

În mai multe zone ale oraşului au fost amplasate cărţi de condoleanţe pentru cei care doresc să îşi exprime solidaritatea.

Autorităţile au arestat 11 persoane în legătură cu tragedia, anchetatorii concentrându-se asupra posibilei corupţii şi a utilizării necorespunzătoare a materialelor de construcţie. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)